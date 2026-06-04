Max Eberl kämpft um seinen Posten als Sportvorstand beim FC Bayern München

Max Eberl ist als Sportvorstand beim FC Bayern München nicht sicher im Sattel. Uli Hoeneß und der Aufsichtsrat haben Kritikpunkte an Eberl, der um seinen Posten kämpfen muss.

Max Eberl sitzt bei FC Bayern München nicht sicher im Sattel. Uli Hoeneß und der Aufsichtsrat haben Kritikpunkte. Eberl muss um seinen Posten kämpfen und arbeitet in den kommenden Wochen offenbar auf Probe.

Laut einem Bericht soll Eberl für die laufende Transferperiode vorerst weiterhin das Vertrauen erhalten. Eine endgültige Bewertung seiner Situation ist für die nächste Aufsichtsratssitzung Ende August vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt er im Amt und nimmt seine Aufgaben vollumfänglich wahr. Wie es anschließend weitergeht, ist derzeit völlig offen.

Es gibt innerhalb des Aufsichtsrats offenbar Kritik an Eberl. Dem Sportvorstand wird vorgeworfen, bei Transfers zu schnell Abschlüsse erzielen zu wollen und nicht ausreichend Verhandlungshärte zu zeigen. Ähnlich sei dies offenbar bei Vertragsverhandlungen mit den eigenen Spielern, wodurch die Gehaltskosten in die Höhe gestiegen seien. Eberl kämpft darum, seinen Posten zu behalten.

Schon bei einer der jüngsten Aufsichtsratssitzungen hatte Eberl offensiv für seine Arbeit argumentiert. Im Fokus standen dabei insbesondere die Transfers von Michael Olise und Luis Díaz. Laut dem Bericht legte er ausführliche Vergleiche mit den bisherigen Flügelspielern vor. Ein Kritikpunkt an Eberl ist laut dem Bericht, dass der Ex-Profi bei Transfers zu schnell zum Abschluss kommen möchte, wenig Geduld bewahrt und der Verein dadurch vermeintlich höhere Summen zahlt, als nötig gewesen wäre.

Zudem wollte der Sportvorstand im vergangenen Sommer Transfers einfädeln, die dem Aufsichtsrat nicht gefielen und die von diesem nicht abgesegnet wurden. Namentlich soll es dabei um Jamie Gittens und Xavi Simons gegangen sein. Beide landeten schließlich in der Eberl soll bei der Umsetzung seiner Transfer- und Kader-Pläne zu wenig kommunizieren und erst den Kontakt suchen, wenn die Deals fast fertig verhandelt sind. Es fehle ein wirkliches Vertrauensverhältnis zwischen Eberl und dem Aufsichtsrat, der Transferpakete ab 50 Millionen Euro absegnen muss.

Ein hinlänglich bekannter Punkt ist das Thema Gehälter. Eberl wird vorgeworfen, zu selten hart zu bleiben, wenn die Stars ihre gewaltigen Vorstellungen auf den Tisch packen. An einem anderen Umstand soll sich Hoeneß auch stören. So lasse Eberl bei Spaziergängen mit seinem Hund und oft auch mit seiner Frau sein Handy zu Hause.

Für Hoeneß nicht nachvollziehbar, weil der Sportvorstand somit in diesen Zeiträumen nicht erreichbar sei. Eberl hat jedoch gute Gründe dafür, dass er so handelt. Nach seiner Burnout-Erkrankung hatte er festgestellt, dass er bewusster leben müsse und die ständige Erreichbarkeit eine Last für ihn darstelle. Es ist aus Eberls Sicht durchaus zu befürchten, dass seine Zeit beim FC Bayern eher früher als später ihr Ende findet. Sein Vertrag könnte frühestens ein Jahr vor Ablauf verlängert werden





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