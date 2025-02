Max Eberls Zukunft beim FC Bayern: 'Wochen der Wahrheit' im Blick

Max Eberl steht vor einer entscheidenden Phase in seiner Zeit als Sportvorstand des FC Bayern München. Die Leistungen der Mannschaft in den kommenden Wochen könnten sein Fortbestand beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Meisterschaftsentscheidung und dem Erreichen der Champions-League-Krone. Gleichzeitig müssen wichtige Personalentscheidungen getroffen werden, wie die Verlängerungen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Bleiben die Erfolge auf und neben dem Platz für den FC Bayern in den 'Wochen der Wahrheit' aus, könnte es für Max Eberl ungemütlich werden. Dann wird Max Eberl ein Jahr im Amt sein und spätestens eine erste Bilanz seiner bisherigen Tätigkeit als Sportvorstand gezogen werden.

Das Urteil wird eng mit den sportlichen Ergebnissen zusammenhängen, denn in der Bundesliga kommt es bis dahin zu den Duellen gegen die Topteams aus Angesichts von derzeit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Bayer könnte mit drei Siegen schon eine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen sein. Sollten sich die in der Rückrunde bisher selten überragenden Münchner aber wie in den meisten Spielen in dieser Saison gegen Topteams erneut schwertun, könnte es tatsächlich nochmal in der Meisterschaft spannend werden.Klar ist: Ein frühes Scheitern in der Königsklasse, zumal angesichts des Endspiels in diesem Jahr in der Allianz Arena, würde für Unruhe sorgen – und vermutlich auch die Diskussionen um Eberl anfachen.Unter anderem wegen der langen Vertragspoker, deren Ausgang etwa bei Joshua Kimmich nach wie vor offen ist, und noch mehr wegen des bislang nicht erfolgten Kader-Umbruchs inklusive Reduzierung der hohen Gesamt-Gehaltskosten. Ein Bericht des 'kicker', der quasi 'pünktlich' nach der verpassten direkten Qualifikation fürs Achtelfinale erschien, ist demnach offenbar in weiten Teilen zutreffend.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.Nicht nur dort, sondern auch von Beratern und Insidern werden Eberl Alleingänge, Tricksereien und sein Umgang mit Geld vorgeworfen. Ähnliches war schon aus Mönchengladbach und Leipzig zu hören. Bei RB war er deshalb mehrfach mit Oliver Mintzlaff aneinandergeraten, unter anderem wegen der hohen Ablöse für Lois Openda, weshalb es nach nicht mal zehn Monaten zur Trennung kam.Beim Rekordmeister stehen zahlreiche richtungsweisende Personalentscheidungen an. Mit Neuer und Davies konnte man sich auf einen neuen Deals einigen. Einige Verträge von absoluten Leistungsträgern laufen noch aus.Es war ein langwieriges und zähles Ringen - mit Happy End. Im Sommer war sich Alphonso Davies angeblich schon mit Real Madrid einig, jetzt verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030. Der Kanadier verkündete die News mit einem eigenen Rap auf der Vereinshomepage: 'Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe bis 2030.'Manuel Neuer wird den Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleiben, das gaben Verein und Spieler bekannt. In der kommenden Saison soll der Routinier das eine oder andere Spiel pro Saison an Jonas Urbig wohl abgeben, bleibt aber die Nummer eins im FCB-Tor.Die Personalie schlechthin aktuell beim FC Bayern. Man möchte den Vertrag unbedingt verlängern. Der Spieler ist dazu offenbar auch gewillt, würde ab Sommer zu einem der Top-Verdiener im Klub aufsteigen. Laut 'Sport Bild' fordert der 21-Jährige jedoch eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Deal über 175 Millionen Euro – eigentlich ein No Go bei den Münchnern. Der Verein soll dort jedoch nun eingelenkt haben.Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung auf Hochtouren. Gegenüber 'Sky' erklärte Kimmich nach dem Gladbach-Spiel, die Chancen auf einen Verbleib seien 'deutlich größer als im Sommer' und deutete eine baldige Entscheidung an. Der Spieler will vor Mai Klarheit über seine Zukunft. Aktuell deutet Berichten zufolge mehr auf eine Verlängerung als auf einen Abgang hin.Rein sportlich läuft Sane seit langer Zeit seiner Bestform hinterher. Entsprechend genießt seine Personalie trotz auslaufendem Vertrag keine Priorität. Eine Einigung über einen neuen Deal wird wohl nur bei einer deutlichen Gehaltsreduzierung erfolgen. Laut 'Bild' könnte dann ein Vertrag bis 2028 herausspringen. Der Spieler selbst will unbedingt in München bleiben.Nach Informationen von 'Sky' soll eine Vertragsverlängerung bis 2026 im Gespräch sein. Grundlage dafür wäre aber wohl eine Gehaltsreduzierung aufgrund seiner zurückgehenden Einsatzzeiten. Max Eberl bestätigte bereits, dass der Ur-Bayer selbst über seine Zukunft entscheiden kann. Aktuell soll sich Müller Gedanken machen.Eine Verlängerung über die Saison hinaus gilt als durchaus wahrscheinlich. Laut 'Sport Bild' soll der 36-Jährige dann aber nur noch die Nummer drei im Tor sein. Jonas Urbig wird in der kommenden Spielzeit die Nummer zwei sein.Durch den Transfer von Jonas Urbig wird es für Peretz beim FCB eng. 'Sky' berichtet, dass der 24-Jährige im kommenden Sommer verliehen werden soll. 'Sky' berichtete in der Vergangenheit, dass sich ein ablösefreier Abgang anbahnt. Dier hingegen zeigt immer wieder, dass er das Abwehrzentrum der Bayern verstärken kann. Im Januar spielte er sich in den Fokus und erklärte bereits, gerne bei den Münchnern bleiben zu wollen. Laut Eberl gab es noch keine Gespräche mit dem Englände





