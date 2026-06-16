Max Kruse: Aufstieg mit BSV Dersim II und Pokerabenteuer in Las Vegas

Der ehemalige Bundesligastürmer Max Kruse feiert mit dem Berliner Bezirksligisten BSV Dersim II den Aufstieg in die Landesliga, während er gleichzeitig an der World Series of Poker in Las Vegas teilnimmt. Ein Bericht über seine vielseitige Tätigkeit nach der Profikarriere.

Max Kruse , der ehemalige Bundesligaprofi und 14-malige Nationalspieler, verbringt auch in diesem Sommer seinen Aufenthalt in Las Vegas , wo er an der World Series of Poker ( WSOP ) teilnimmt.

Obwohl bisher keine großen finanziellen Gewinne beim Poker erzielt wurden, gibt es dennoch Grund zur Freude: Während Kruse in den USA ist, hat seine Mannschaft, der Berliner Bezirksligist BSV Dersim II, am letzten Spieltag das Spiel gegen SC Schwarz-Weiß Spandau mit 5:0 gewonnen und damit die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Kruse, der in dieser Saison für den Klub aktiv war, hat somit entscheidend zum Erfolg beigetragen, auch wenn er persönlich nicht auf dem Platz stand.

Sein Halbjahresengagement beim Hamburger Verein TuS Dassendorf ist beendet, wo er gemeinsam mit seinem Freund Martin Harnik spielte. Das häufige Pendeln zwischen Berlin und Hamburg gehört nun der Vergangenheit an. Es wird als wahrscheinlich erachtet, dass Kruse auch in der kommenden Saison für den BSV Dersim in der Landesliga auflaufen wird. Sein Fokus liegt jedoch derzeit auf der World Series of Poker, bei der er seit einigen Jahren regelmäßig startet.

Im Gegensatz zu früheren Jahren geht er dabei finanziell jedoch vorsichtiger vor: Bis zum 1. Juli plant er die Teilnahme an mindestens sieben Turnieren mit je 10.000 Dollar Startgeld sowie einem weiteren Turnier mit einem Buy-in von 50.000 Dollar.

Kruse ist kein Unbekannter in der Pokerwelt: Im Jahr 2022 gewann er bereits ein Goldarmband bei der World Series of Poker Europe, und 2023 erreichte er bei neun Events die Geldränge und stand sogar zweimal am Finaltisch - eine beachtliche Leistung für einen Semi-Profi. Die erfolgreiche Saison des BSV Dersim II unterstreicht die wachsende Popularität des Fußballs in den unteren Ligen und die positive Wirkung, die ehemalige Profis wie Kruse auf lokale Vereine haben können.

Seine Präsenz zieht nicht nur mediales Interesse auf sich, sondern stärkt auch die Mannschaft durch Erfahrung und Leadertum. Der Aufstieg in die Landesliga ist ein bedeutender Schritt für den Club und bietet eine solide Basis für weitere Ambitionen. Gleichzeitig zeigt Kruses Engagement in zwei verschiedenen Bereichen - Fußball und Poker - wie vielseitig und strategisch er seine Post-Karriere plant.

Während er auf dem Rasen seine Klasse unter Beweis stellt, misst er sich auf den Poker-Turnieren mit internationalen Profis und hat bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen. Diese Dualität macht seine aktuelle Lebensphase besonders interessant. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, ob Kruse sein Fußballengagement in Berlin dauerhaft fortsetzen wird. Bisher ist nur von einer wahrscheinlichen Fortsetzung die Rede, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Sein Poker-Abenteuer in Las Vegas hingegen ist fest eingeplant, wenngleich mit reduziertem finanziellen Risiko. Dies könnte ein bewusster Schachzug sein, um langfristig im Spiel zu bleiben, ohne sein Vermögen übermäßig zu gefährden. Seine bisherigen Leistungen bei der WSOP belegen, dass er das nötige Talent und die-mentale Stärke besitzt, um auch gegen Top-Spieler zu bestehen.

Insgesamt präsentiert sich Max Kruse als Sportler, der nach seiner aktiven Laufbahn als Fußballer neue Wege geht und sowohl im Mannschaftssport als auch im individuellen Wettbewerb Erfolg haben kann. Seine Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie ehemalige Profis ihre Karriere erfolgreich neu gestalten und dabei verschiedene Leidenschaften miteinander verbinden





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