Max Kruse belegt Platz 6 bei der 10.000 Dollar Razz Championship der WSOP

Der ehemalige Fußballnationalspieler Max Kruse verpasst bei der World Series of Poker in Las Vegas den ganz großen Coup. Nach einem starken Finish im 10.000 Dollar Razz Event muss er sich mit dem sechsten Platz und 71.000 Euro Preisgeld begnügen.

Bei der World Series of Poker in Las Vegas erlebte der ehemalige Fußballprofi Max Kruse ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem er sich bei der prestigeträchtigen 10.000 Dollar Razz Championship bis an den Final-Tisch gekämpft hatte, waren der WM-Titel und sein zweites Gold-Armband zum Greifen nah.

Nur sieben Spieler trennten ihn zu Beginn des Final-Tages von seinem vielleicht größten Poker-Erfolg. Doch wie so oft im Sport und im Poker entschieden letztlich kleine Nuancen und das fehlende Glück über den ganz großen Triumph. Von Beginn an battle Kruse, der als Dritter in den finalen Tag gestartet war, mit Problemen. Anstatt die Führungsposition zu nutzen und das Feld zu dominieren, verlor er innerhalb kürzester Zeit einen großen Teil seines Chip-Stapels.

Zwar konnten die Zuschauer später noch einige beeindruckende Comeback-Qualitäten des Ex-DFB-Stars bestaunen, doch in den wirklich entscheidenden Händen fand er sich immer wieder in der unterlegenen Position wieder. Das lag teilweise an schwierigen Kartenkombinationen, aber auch daran, dass seine Gegner am Tisch keine leichte Beute waren. Zwei Konkurrenten schieden zwar noch vor ihm aus, darunter mit Philip Sternheimer der zweite deutsche Teilnehmer am Finaltisch. Für Kruse blieb am Ende nur der sechste Rang übrig.

In der letzten entscheidenden Hand gegen den Norweger Tobias Leknes verließ ihn dann endgültig das Poker-Glück. Dennoch kann derterminierte Pokerspieler auf ein mehr als respektables Ergebnis zurückblicken. Mit rund 71.000 Euro Preisgeld stellt dieser sechste Platz seinen bisher größten Erfolg bei der World Series of Poker dar und gleicht gleichzeitig die vorherigen finanziellen Verluste seiner WSOP-Teilnahme aus.

Interessant ist dabei die Entwicklung: Bereits 2016 hatte Kruse bei seiner ersten WSOP-Teilnahme in Las Vegas genau dieses Turnier gespielt, war damals jedoch als 13. kurz vor dem Final-Tisch ausgeschieden. Dieses Mal konnte er sich deutlich steigern und die volle Distanz von 37 Stunden Spielzeit am Final-Tisch durchhalten. Die gesamte Woche über in der Wüstenstadt war es für Kruse nicht rund gelaufen. In diversen anderen Events hatte er nicht überzeugen können und war nie in die Preisgeldränge vorgestoßen.

Vielleicht war dieses starke Abschneiden im Razz daher die lang erhoffte Befreiung und ein neuer Beweis, dass der Poker-Gott ihm jetzt wohlgesonnen ist. Den Sieg in diesem mit 1,3 Millionen US-Dollar Preisgeld gespickten Event sicherte sich der Amerikaner Calvin Anderson, der damit seinen bereits sechsten WSOP-Armband-Triumph feierte. Besonders bemerkenswert: Anderson ist Spezialist für die sogenannten Mixed-Games, also Poker-Varianten, bei denen regelmäßig die Spielart gewechselt wird.

Mit diesem Sieg bei der Razz Championship ist er nun der erste Spieler überhaupt, der dieses spezielle Turnier zweimal in seiner Karriere gewinnen konnte. Ein historischer Meilenstein, der Anderson einmal mehr in die Liste der ganz großen Pokernamen einträgt





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