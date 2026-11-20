Max Kruse fuhr im Kofferraum zum Deutschland-Spiel gegen die Niederlande. Der DFB-Einladung folgend riskierte der Ex-Stürmer einen Bußgeldbescheid wegen StVO-Verstoßes.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Max Kruse hat sich einen schwerwiegenden Regelverstoß in der Öffentlichkeit zugezogen, nachdem er als Beifahrer im Kofferraum eines Fahrzeugs zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gelangte. Der 38-Jährige, der aktuell für den BSV Dersim II in der Icon League aktiv ist, reiste am vergangenen Montag von der Berliner Messe direkt zum Olympiastadion, um dort dem Spiel gegen die Niederlande beizuwohnen, zu dem ihn der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) eingeladen hatte. Kruse sah sich aufgrund eines fehlenden Taxis in die Notlösung gedrängt, sich in den Kofferraum des Wagens von Gonzalo Castro zu begeben, obwohl dies nach deutschem Recht streng untersagt ist.

Verbotene Kofferraumfahrt zum DFB-Spiel

Der Vorfall spielte sich in der Zeit nach der Partie der Wontorriors ab, die Kruse als Zuschauer in Halle 12 der Berliner Messe verfolgte und die mit einem klaren 3:13 gegen The Pack FC verloren ging. Um die gut fünf Kilometer zum Stadion zu überbrücken, versuchte Kruse zunächst, ein Taxi zu bestellen, erhielt jedoch vor Ort keinen Fahrer. In dieser ausweglosen Situation traf er den 39-jährigen Ex-Profi Gonzalo Castro, der für die Mannschaft The Pack FC antritt und ebenfalls zum Deutschland-Spiel in der Nations League wollte. Da in Castros Fahrzeug alle regulären Sitze bereits besetzt waren, bot Kruse an, sich in den Kofferraum zu legen, was Castro akzeptierte. Kruse betonte in seinem Podcast Flatterball, dass es sich um eine gegenseitige Gefälligkeit handelte und er zudem einen Parkschein für die Tiefgarage besaß.

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Rechtliche Grundlagen der Straßenverkehrs-Ordnung

Das Verhalten von Max Kruse verstößt eindeutig gegen § 21 der deutschen Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), die explizit regelt, dass Personen nur auf dafür vorgesehenen Sitzplätzen mit Sicherheitsgurten befördert werden dürfen. Das Befördern von Menschen im Kofferraum stellt eine erhebliche Gefährdung dar und ist daher nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch gesetzlich strikt verboten. Für Erwachsene, die sich in Verletzung dieser Vorschrift im Kofferraum eines Fahrzeugs befinden, sieht der Bußgeldkatalog ein Verwarnungsgeld von 5 Euro vor. Kruse hätte diese Sende finanziell verkraftet, wäre er von den Behörden erwischt worden, doch laut seinen eigenen Angaben geschah dies nicht.

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Kontext vergangener Disziplinarmaßnahmen

Die mediale Aufmerksamkeit für diesen Vorfall ist hoch, da sie an einen früheren disziplinarischen Fehlgriff von Max Kruse erinnert, der weit schwerwiegendere berufliche Konsequenzen nach sich zog. In der Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013 in London wurde Kruse dabei erwischt, wie er nach einer Poker-Runde Damenbesuch im Hotelzimmer hatte. Der Stürmer ging fälschlicherweise davon aus, sofort nach Deutschland heimreisen zu müssen, um sich auf das Spiel gegen England vorzubereiten. Tatsächlich stand er auf dem Platz und half, das Spiel mit 1:0 zu gewinnen. Dennoch wurde er als Folge dieses Vorfalls nicht mehr für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien nominiert, bei der Deutschland den Titel errang. Dieser Kontrast unterstreicht die unterschiedliche Gewichtung von Regelverstößen im Sport und im Alltag.

Berichterstattung durch Martin Harnik Podcast

Die Details der Kofferraumfahrt wurden öffentlich, als Kruse sie in dem Podcast Flatterball erzählte, das er gemeinsam mit dem Ex-Profi Martin Harnik betreibt. In der Sendung erklärte Kruse, er habe das Spiel kurz vor dem Anpfiff auf der Tribüne erreicht und dabei auch den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw gesehen. Löw ist 66 Jahre alt und wurde von Kruse aktiv gemieden, um keinen direkten Kontakt herzustellen, auch wenn Kruse annahm, nicht wahrgenommen worden zu sein. Kruse versicherte, er sei während der Halbzeitpause besonders vorsichtig gewesen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Diese selbstdokumentierte Schilderung zeigt, wie sich ein ehemaliger Profisportler in eine prekäre rechtliche Lage manövrierte, nur um einer Einladung des DFB nachzukommen.