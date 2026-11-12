Max Kruse: Hess-Grunewald bedauert Aussage zur Vertragsverlängerung bei Werder

Hubertus Hess-Grunewald bedauert seine Aussage zu Max Kruse von 2019 im Streit um Polizeikosten. Die Äußerung löste damals einen medialen Aufschrei aus.

Der frühere Werder-Profi Max Kruse steht erneut im Mittelpunkt einer Debatte um seine Zeit an der Weser. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hat sich im Gespräch mit BILD von einer Aussage distanziert, die er im Frühjahr 2019 beim Radiosender NDR gemacht hatte. Damals ging es um die Verlängerung des Vertrags von Max Kruse, die im Schatten eines Streits um Polizeikosten stand.

Max Kruse, heute 38 Jahre alt, war zwischen 2016 und 2019 bei Werder unter Vertrag. In 93 Pflichtspielen erzielte er 35 Tore und galt als der entscheidende Unterschiedsspieler an der Weser. Mit seinen starken Leistungen verhalf er Werder in der Saison 2018/19 dazu, an den Europa-Plätzen zu kratzen.

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Die umstrittene Aussage zur Polizeikosten-Debatte

Hubertus Hess-Grunewald sagte im Frühjahr 2019 beim NDR, dass Werder möglicherweise nicht mit Max Kruse verlängern werde, um die anfallenden Kosten bezahlen zu können. Die Formulierung bezog sich direkt auf die finanzielle Belastung des Vereins durch Sicherheitsauflagen.

Hintergrund war ein Streit um die Frage, wer die Polizeikosten bei Hochrisikospielen tragen muss. Werder befand sich in dieser Auseinandersetzung, als Hess-Grunewald den Satz über Max Kruse äußerte, der später für erhebliche Kritik sorgte.

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Der damalige Bremer Innensenator Ulrich Mäurer, der inzwischen nicht mehr im Amt ist, reagierte deutlich. Er bezeichnete die Äußerung von Hubertus Hess-Grunewald über Max Kruse als mehr als befremdlich. Die Diskussion um den Satz beschäftigte in der Folge sowohl die Medien als auch die Öffentlichkeit in Bremen.

Hess-Grunewald bereut Wortwahl nach Medienauftritten

Hubertus Hess-Grunewald erklärt heute gegenüber BILD, dass er die Aussage am liebsten rückgängig machen würde. Er sieht den Grund für den Satz in der Vielzahl seiner Auftritte vor den Kameras.

Laut Hubertus Hess-Grunewald hatte er nach einem Heimspiel vier TV-Interviews hintereinander gegeben und dabei dreimal dasselbe erzählt. Beim vierten Gespräch habe er sich vorgenommen, etwas anderes zu sagen, um einen Punkt zu setzen. Daraus sei die Formulierung entstanden, die anschließend für den Wirbel sorgte.

Der anschließende mediale Aufschrei habe ihn laut eigener Aussage wochenlang verfolgt. Hubertus Hess-Grunewald räumt damit ein, dass die Wirkung seiner Worte deutlich größer war, als er es im Moment des Interviews eingeschätzt hatte.

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Vertragsende und Wechsel zu Fenerbahçe

Max Kruse verließ Werder ablösefrei, nachdem sich die Parteien nicht auf eine Verlängerung des Vertrags einigen konnten. Anschließend wechselte der Offensivspieler zu Fenerbahçe in die Türkei.

Die Verhandlungen über die Zukunft von Max Kruse fielen damit in dieselbe Phase wie der Streit um die Polizeikosten. Die Aussage von Hubertus Hess-Grunewald wurde so Teil einer Gemengelage aus sportlichen Erfolgen, finanziellen Fragen und öffentlicher Kritik.

Die Episode zeigt, wie eine einzelne Formulierung in einem Vertragspoker weit über den Verhandlungstisch hinauswirken kann. Hubertus Hess-Grunewald hat den Satz inzwischen selbst als Fehler benannt, während die damalige Debatte um die Polizeikosten Werder Bremen noch über den Wechsel von Max Kruse hinaus beschäftigte.