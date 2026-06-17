Max Kruse kämpft um Poker-WM-Titel in Las Vegas

Der ehemalige Bundesliga-Spieler und Poker-Profi Max Kruse hat gute Chancen, seinen ersten Weltmeistertitel im Poker zu gewinnen. Bei der 10.000 Dollar Razz Championship liegt er mit noch acht verbliebenen Spielern auf dem dritten Platz.

Während die deutsche Nationalmannschaft mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg gegen Curacao in die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gestartet ist, lief es für den ehemaligen Bundesliga-Spieler und Poker -Profi Max Kruse in Las Vegas alles andere als glänzend.

In der ersten Woche der World Series of Poker (WSOP) konnte er bei keinem Turnier ins Geld kommen, obwohl er bereits Startgelder im mittleren fünfstelligen Bereich bezahlt hatte. Doch jetzt könnte sich das Blatt für Kruse wenden. Bei der 10.000 Dollar Razz Championship liegt er mit noch acht verbliebenen Spielern auf dem dritten Platz und hat gute Chancen, seinen ersten WM-Titel im Poker zu gewinnen.

'Wir haben es geschafft. Final Table erreicht. Heute Abend 22 Uhr deutscher Zeit. Ich bin Dritter in Chips.

Der erste bekommt unglaubliche 357.000 Dollar', schrieb Kruse auf Twitter. Die WSOP vergibt nicht nur im 10.000 Dollar Main Event am Ende der Serie einen Weltmeistertitel, sondern auch in anderen Poker-Varianten. Razz ist deutlich komplexer als No-Limit Hold'em und hatte daher nur 155 Teilnehmer. Dennoch wäre ein Sieg für Kruse ein großer Erfolg.

Die verbliebenen Spieler sind allesamt Profis oder Poker-Schwergewichte, angeführt von Calvin Anderson, der bereits fünf Gold-Armbänder gewonnen hat. Auch der zweite deutsche Spieler am Tisch, Philip Sternheimer, hat noch gute Chancen auf den Titel. Beide Spieler haben bereits 36.000 Dollar sicher und kämpfen nun um das Gold-Armband und den WM-Titel





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