Max Kruse verkauft Anteile an seinen Poker-Einsätzen bei der WSOP

Ex-Bundesliga-Star Max Kruse spielt bei der World Series of Poker 2024 in Las Vegas und verkauft Anteile seiner Einsätze über Staking.com, um das finanzielle Risiko zu minimieren.

Der ehemalige Bundesliga-Star Max Kruse (38) ist bekannt für seine Leidenschaft für Poker . Jedes Jahr im Sommer reist er nach Las Vegas , um an der World Series of Poker ( WSOP ) teilzunehmen.

Dieses Jahr startete er am Dienstagmittag seinen Flug in die Wüstenstadt Nevada. Ab dem 13. Juni wird er sieben Turniere mit einem Startgeld von je 10.000 Dollar und ein weiteres mit einem Buy-In von 50.000 Dollar spielen - insgesamt also 120.000 Dollar. Eine stolze Summe, aber Kruse geht diesmal ein geringeres finanzielles Risiko ein.

Er verkauft Anteile an seiner Poker-Action über die Plattform Staking.com. Für die 10.000-Dollar-Turniere gibt er 25 Prozent ab, beim 50.000er-Event sogar 45 Prozent. So können seine Fans und Follower nicht nur mitfiebern, sondern auch mitgewinnen. Sollte Kruse ins Geld kommen oder gar ein Turnier gewinnen, würden die Investoren ordentlich profitieren.

Kruse hat bereits bewiesen, dass er ein ernstzunehmender Poker-Spieler ist. 2022 gewann er sein erstes Gold-Armband bei der WSOP Europe. 2023 schaffte er es bei neun Turnieren ins Geld und saß zweimal am Finaltisch. Allerdings lief es im letzten Jahr nicht gut für ihn: Er musste ein dickes Minus von über 300.000 Dollar hinnehmen. Das soll dieses Mal nicht wieder passieren. Durch den Verkauf der Anteile kann er sein finanzielles Risiko reduzieren.

Wenn er alle Anteile verkauft, spart er rund 40.000 Dollar. Es ist jedoch unrealistisch, dass er nur die geplanten 120.000 Dollar einsetzt. Er wird wahrscheinlich auch das 10.000-Dollar-Main-Event und einige kleinere Turniere spielen. Die Spannung ist groß, ob Kruse an seine früheren Erfolge anknüpfen kann.

Seine Fans hoffen auf einen ähnlichen Coup wie 2022, als er das begehrte Gold-Armband nach Hause holte. Die WSOP dauert über sechs Wochen und zieht Spieler aus aller Welt an. Kruse ist einer der bekanntesten deutschen Semi-Profis. Sein Vorhaben, Anteile zu verkaufen, ist nicht ungewöhnlich im Poker - viele Profis nutzen diese Form der Investition, um das Risiko zu streuen.

Für die Fans bietet es die einmalige Gelegenheit, Teil des Abenteuers zu sein und vielleicht sogar finanziell zu profitieren. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich Kruses Strategie auszahlt. Er selbst ist optimistisch, aber auch realistisch: Poker bleibt ein Spiel mit viel Glück und Können. Wir dürfen gespannt sein, wie Max Kruse bei der diesjährigen WSOP abschneidet





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