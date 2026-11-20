Die Baumaßnahmen am Max-Morlock-Stadion beginnen frühestens 2029. Wegen massiver Sparzwänge in Nürnberg verschiebt sich die Eröffnung deutlich.

Die ambitionierten Pläne für den Neubau des Max-Morlock-Stadion s in Nürnberg sind deutlich verwässert worden. Die Baufirmen werden die Baustelle frühestens im Jahr 2029 betreten können, was eine signifikante Verschiebung gegenüber den ursprünglichen Zeitplänen darstellt. Selbst dieser terminus ist als fragil einzustufen, da politische und finanzielle Hürden den Prozess weiter verlangsamen.

Finanznot führt zu Bauverzug beim Stadionprojekt

Oberbürgermeister Marcus König von der CSU hat die aktuellen Haushaltsverhandlungen als den schwierigsten politischen Prozess der vergangenen Jahre charakterisiert. Die Stadt Nürnberg steht vor der Aufgabe, für das Haushaltsjahr 2027 Einsparungen in Höhe von knapp 70 Millionen Euro zu realisieren. Diese Notwendigkeit resultiert aus der angespannten Finanzlage der Kommune, die eine strikte Konsolidierung erfordert.

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Bis zum Jahr 2030 soll sich das jährliche Entlastungsvolumen sogar auf über 123 Millionen Euro erhöhen. Oberbürgermeister Marcus König betonte, dass diese drastischen Sparmaßnahmen keine direkten Konsequenzen für Großprojekte wie den Umbau des Frankenschnellwegs oder den Stadionneubau haben würden. Dies liegt daran, dass diese Vorhaben bis 2030 voraussichtlich kaum städtische Mittel beanspruchen würden, obwohl die politische Unsicherheit die Planung erschwert.

Parteien einigen sich auf vorläufige Planung

CSU und SPD haben sich im Nürnberger Stadtrat während der laufenden Haushaltsverhandlungen darauf geeinigt, das Stadionprojekt in der mittelfristigen Finanzplanung beizubehalten. Dieser Schritt soll Stabilität signalisieren, ändert jedoch nichts an der faktischen Verzögerung. Der ursprüngliche Zeitplan von Christian Vogel, der die Grundsteinlegung für 2026 und den Spielbetrieb 2029 angestrebt hatte, ist nicht mehr haltbar.

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Die Verantwortlichkeiten im Rathaus zeigen nun ein differenzierteres Bild der Realität. Selbst wenn die Regierung von Mittelfranken den nächsten Haushalt genehmigt, rechnen Beobachter frühestens Ende 2027 mit dem Start einer europaweiten Ausschreibung. Dieser Schritt ist notwendig, um qualifizierende Bauunternehmen für das komplexe Projekt zu finden und ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung.

Auswirkungen auf 1. FC Nürnberg und Öffnungstermine

Die Führungsebene des 1. FC Nürnberg nimmt die Entwicklungen mit Sorge wahr. Vorstand Stefan Heim konnte die andauernden Verhandlungen, die noch bis Montag andauern, nicht als positiven Erfolg für den Verein werten. Auch für das Ende des Jahres 2026 bleibt völlig offen, wann die Stadt das finale grüne Licht für den Umbau erteilen kann, was die Planungssicherheit für den Lizenzspielerverein mindert.

Die Prognosen für die Fertigstellung haben sich massiv nach hinten verschoben. Eine Stadion-Eröffnung im Jahr 2031, wie noch im Sommer von Zweiter Bürgermeister Andreas Krieglstein erhofft, dürfte sich mindestens um zwei Jahre verschieben. Damit ist eine Eröffnung frühestens 2033 oder später denkbar, was die Frustration über den verpassten Zeitplan von vor vier Jahren unterstreicht.

Zukünftige Schritte und politische Verantwortung

Trotz der Verzögerungen bleibt das Projekt in der Finanzplanung verankert. Die politische Klasse in Nürnberg muss nun den Spagat zwischen notwendiger Finanzkonsolidierung und der Erfüllung kommunaler Infrastrukturversprechen meistern. Die Verschiebung des Baubeginns auf 2029 bedeutet, dass die Stadt über mehrere Jahre hinweg Planungsphasen und Vorbereitungen durchlaufen muss, ohne dass physische Baumaßnahmen stattfinden.

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Die öffentliche Debatte über die Prioritäten in der Stadtpolitik wird durch diese Entwicklung weiter angefacht. Während große Infrastrukturaufgaben wie der Frankenschnellweg als prioritär gelten, leidet das Image des Max-Morlock-Stadions als zukunftsweisendes Projekt. Die Stadt Nürnberg hat nun die Aufgabe, transparent über den weiteren Fortschritt zu informieren und realistische Erwartungen bei Fans und Bürgern zu managen.