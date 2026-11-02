Max Müller reduziert Engagement bei Rosenheim-Cops

Max Müller kümmert sich um seine Mutter und dreht weniger. Seine Rolle bleibt in der 26. Staffel präsent mit Katja Plank als neue Kollegin.

Die bayerische Krimi-Serie Rosenheim-Cops befindet sich erneut im Wandel, da bekannte Gesichter das Set verlassen oder ihre Rollen anpassen. Noch Ende November müssen sich die Zuschauer und Fans endgültig von Miriam Stockl verabschieden, die bisher in einer festen Rolle zu sehen war. Doch die Veränderungen hören nicht bei ihr auf, da weitere wichtige Akteure ihre Arbeitsbedingungen ändern werden. Bereits während der Aufnahmen für die aktuelle 26. Staffel gab Max Müller bekannt, dass er seine Einsatzzeiten auf dem Set drastisch reduzieren wird.

Pflegebedürftige Mutter im Fokus

Der Grund für diese Entscheidung liegt in der privaten Familie des Schauspielers. Max Müller erklärte der Ausgabe, dass er sich intensiv um seine siebzigundsiebzigjährige Mutter Mathilde kümmern muss, die derzeit in einem Pflegeheim in Wien lebt. Als einziges Kind seines Hauses, dessen Vater nicht mehr lebt, fühlt er sich in der Verantwortung. Er teilte mit, dass er knapp ein Drittel weniger drehen wird als zuvor, um die nötige Unterstützung zu gewährleisten. Diese Entscheidung wird nicht nur die aktuelle Staffel betreffen, sondern gilt auch für alle zukünftigen Ausstrahlungen der beliebten ZDF-Serie.

Also read Soziales Engagement an der Potsdamer Berufsschule: 360 Euro für die Tafel

Neue Kollegin für die Ermittlungen

Trotz der reduzierten Anwesenheit des beliebten Darstellers müssen die Fans nicht mit einer vollständigen Abwesenheit ihrer Lieblingsermittler rechnen. Max Müller hat gegenüber der Augsburger Allgemeinen Entwarnung gegeben, dass die Anzahl seiner Szenen nicht merklich sinken wird. Um dies zu gewährleisten, teilt sich seine Figur Michi Mohr in der neuen Phase die Ermittlungsarbeit mit einer neuen Kollegin. Diese Rolle wird von der Schauspielerin Katja Plank verkörpert, die als Pia Arnbruck in die Handlung eingeführt wird.

Bekannte Gesichter im Team

Die neue Schauspielerin Katja Plank ist den Zuschauern der Rosenheim-Cops bereits ein Begriff. Sie war bereits in der einundzwanzigsten Staffel zu sehen, die im Jahr zweitausendeinundzwanzig ausgestrahlt wurde. Nun wird sie regelmäßig einspringen, wenn Max Müller aufgrund der Pflege seiner Mutter in Wien weilt. So ist sichergestellt, dass die Geschichten um die Mordkommission Rosenheim nahtlos weitergeführt werden können, ohne dass die Zuschauer einen spürbaren Qualitätsverlust bemerken müssen.

Advertisement

Zukunft der Serie im Wandel

Diese Personalie ist Teil eines größeren Trends in der langen Serienlaufbahn der Rosenheim-Cops. Neben Max Müller und Miriam Stockl gab es in jüngster Vergangenheit auch Ausstiege wie den von Alexander Duda nach mehr als zwanzig Jahren. Die Produktion passt sich den Lebensumständen ihrer Stars an, während sie gleichzeitig neue Gesichter integriert, um frischen Wind in die Ermittlungen zu bringen. Die Zuschauer können sich auf eine Fortsetzung gewohnter Qualität freuen, auch wenn sich die Zusammensetzung des Teams verändert hat.

Balance zwischen Beruf und Familie

Die Situation von Max Müller zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Balance zwischen beruflicher Karriere und familiärer Fürsorge ist. Für ihn steht die Pflege seiner Mutter an erster Stelle, was bedeutet, dass er seine Prioritäten entsprechend verschiebt. Die Produzenten der Serie haben flexibel reagiert und ein Konzept entwickelt, das die Kontinuität der Serie wahrt. Durch die Einführung von Pia Arnbruck bleibt die Dynamik im Team erhalten, auch wenn Michi Mohr weniger vor der Kamera zu sehen sein wird. Diese Anpassung erlaubt es dem Schauspieler, sich der wichtigen Aufgabe in Wien zu widmen.