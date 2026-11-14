Max Müller: Rosenheim-Cop im Rückblick und neue Herausforderungen

Max Müller, seit 25 Staffeln als Michael Mohr bekannt, erhält 2017 die Bayerische Staatsmedaille. Jetzt widmet er sich in "Der Sagenjäger" deutschen Mythen.

Max Müller hat sich über ein Vierteljahrhundert hinweg als eine der prägendsten Figuren des deutschen Fernsehens etabliert. Seit dem Jahr 2002 verkörpert der Schauspieler den Polizeihauptmeister Michael Mohr in der ZDF -Vorabendserie Die Rosenheim-Cops. Diese Rolle ist so fest mit seiner Person verwoben, dass er für das Publikum kaum noch ohne diese Figur denkbar ist. Die 25. Staffel der Kultserie markiert dabei einen bedeutenden Meilenstein in der langen Karriere des österreichischen Schauspielers, der mittlerweile als feste Größe im deutschen Mainstream-Fernsehen gilt.

Lebenslauf und frühe Karriere

Der 1965 in Österreich geborene Künstler begann seine künstlerische Laufbahn in seiner Heimatstadt Wien, wo er Schauspiel und Gesang studierte. Seine Ausbildung wurde maßgeblich von renommierten Pädagogen wie Edith Nordegg, Charlotte Grubenmann und dem Kammersänger Walter Berry geprägt. Neben seiner Arbeit vor der Kamera fühlt sich Müller auch auf Theaterbühnen sowie in der Oper zu Hause und ist zudem als Sänger aktiv. Seine ersten Schritte vor der Kamera unternahm er 1990 im deutschen Thriller Fleischwolf, in dem der damals 25-Jährige einen Insassen eines Jugendgefängnisses darstellte. Es folgten Gastauftritte in bekannten Formaten wie Tatort: Frau Bu Lacht (1995) und Schlosshotel Orth (1997). Größere Bekanntheit erlangte er schließlich mit der Hauptrolle in dem Fernsehfilm Tierarztpraxis Dr. Sperling (1996). Weitere Auftritte hatte er in Produktionen wie Kommissar Rex und der Action-Serie Der Clown.

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Vielseitige Rollen im deutschen Fernsehen

Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Michael Mohr bewies Max Müller auch ein breites schauspielerisches Spektrum in anderen Genres. Parallel zu den ersten Jahren bei den Rosenheim-Cops übernahm er in der Comedy-Serie Bernd's Hexe ab 2002 die Rolle des eigensinnigen Chefs Anton Rosske. In dieser Figur tauschte er die Polizeiuniform häufig gegen Anzug und Krawatte ein. Diese Darstellung blieb bis 2011 ein fester Bestandteil seines Schaffens. Darüber hinaus verkörperte er weiterhin kleinere Rollen in verschiedenen anderen Serienproduktionen, was seine Flexibilität unterstreicht.

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Auszeichnungen und öffentliches Engagement

Die Bedeutung seiner Arbeit für die öffentliche Wahrnehmung der Polizei wurde durch höchste staatliche Ehrungen gewürdigt. Max Müller erhielt gemeinsam mit seinen Serienkollegen Marisa Burger und Alexander Duda im Jahr 2017 die Bayerische Staatsmedaille für Innere Sicherheit, auch als Stern der Sicherheit bekannt. Diese Auszeichnung wurde mit der Begründung verliehen, dass ihre Rollen das Ansehen der Polizei stärken und deren Arbeit unterstützen. Dieses Engagement zeigt, wie weit die Wirkung seiner Figur über die reine Unterhaltung hinausgeht und in den sozialen Kontext hineinreicht.

Fortschreitende Projekte und Mythologie

Seit 2023 hat Max Müller mit der Serie Der Sagenjäger: Max Müller auf Spurensuche ein neues Projekt gestartet. Dabei reist er durch verschiedene Regionen Deutschlands und widmet sich dort alten Legenden und überlieferten Geschichten. Er spricht mit Einheimischen, folgt historischen Hinweisen und prüft mit neugierigem Blick, was an Mythen und Fabelwesen dran sein könnte. Ein weiterer interessanter Fakt aus der Produktion der Rosenheim-Cops ist, dass der Kultspruch Es gabat a Leich! ursprünglich gar nicht im Drehbuch stand, was die organische Entwicklung der Figurendynamik belegt.