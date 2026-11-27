Eine Studie des Max-Planck-Instituts und der UCSF deckt auf, wie der Darm über die Amygdala das Gehirn lernt, bittere Geschmäcker wie Kaffee zu mögen.

Eine aktuelle Forschungsarbeit beleuchtet, warum wir bittere Geschmäcker wie Kaffee im Erwachsenenalter lieben, obwohl wir diese in der Kindheit meist ablehnen. Wissenschaftler haben einen bislang unbekannten neuronalen Mechanismus entschlüsselt, der erklärt, wie unser Gehirn den Lerneffekt von Genussmitteln ermöglicht. Dieser Prozess hängt eng mit der Signalverarbeitung zwischen dem Verdauungssystem und dem zentralen Nervensystem zusammen.

Neuer Darm-Gehirn-Schaltkreis identifiziert

Forscher unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung haben einen speziellen Schaltkreis zwischen Darm und Gehirn entdeckt. Dieser Mechanismus erklärt, wie Menschen lernen, bestimmte Lebensmittel zu mögen, die anfangs vielleicht unangenehm schmecken. Menschen mögen bitteren Geschmack von Natur aus kaum, doch Kaffee, dunkle Schokolade oder ähnliche Produkte entwickeln sich für viele später zum unersetzlichen Genuss. Der Schlüssel dazu liegt in der komplexen Interaktion unserer neuronalen Strukturen.

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Verknüpfung von Geschmack und Energie

Das Gehirn muss verschiedene Signale miteinander verknüpfen, um diese Lernprozesse zu vollziehen. Zunächst erfahren wir nur den Geschmacksreiz, aber ob ein Lebensmittel dem Körper tatsächlich Energie liefert, wissen wir erst später. Dieser Erkenntnisgewinn tritt ein, wenn die Nahrung im Darm angekommen ist. Die basolaterale Amygdala ist eine bestimmte Hirnregion, die für diese Verknüpfung entscheidend ist. Sie sorgt für eine länger anhaltende Dopamin-Freisetzung, die unter anderem an Lernen, Motivation und der Bewertung von Erfahrungen beteiligt ist.

Tierstudien belegen neuronale Steuerung

Experimentelle Untersuchungen zeigen die Funktionsweise dieses Netzwerks klar auf. Wurde dieser spezifische Schaltkreis unterbrochen, konnten die Versuchstiere nicht mehr lernen, dass ein bestimmter Geschmack mit Kalorien verbunden war. Im Gegensatz dazu gelang Tieren die Verknüpfung sogar dann, wenn der Schaltkreis künstlich aktiviert wurde, ohne dass tatsächliche Nährstoffe aufgenommen wurden. Dies beweist die dominierende Rolle dieses neuronalen Pfades bei der Geschmackslernen.

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Zitat von Studienautor Zachary Knight

Studienautor Zachary Knight von der University of California in San Francisco erklärt diesen Effekt: Sobald das Gehirn gelernt hat, den Geschmack des Lieblingskaffees mit dem Energielieferanten zu verknüpfen, fängt dieser Kaffee an, viel besser zu schmecken. Dieser Lernprozess transformiert einen zunächst negativen Reiz in ein positives Erlebnis. Die basolaterale Amygdala spielt hier eine zentrale Rolle bei der Bewertung und Speicherung dieser positiven Assoziationen.

Unterschiedliche Reaktionen der Gehirnhälften

Durch Hirnscans untersuchten die Forscher die Reaktion des Gehirns nach dem Konsum eines Milchshakes sowie nach dem Trinken einer Glukoselösung. Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden Gehirnhälften unterschiedlich auf diese Reize reagieren. Unmittelbare Signale beim Essen stehen stärker mit der rechten Amygdala in Verbindung. Spätere Rückmeldungen aus dem Darm aktivieren hingegen vorwiegend die linke Amygdala.

Implikationen für das Essverhalten

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, wie eng Geschmack und Körpergefühl zusammenarbeiten. Sie könnten in Zukunft helfen zu verstehen, warum wir bestimmte Lebensmittel lieben lernen. Auch die Entwicklung unserer individuellen Essensvorlieben lässt sich durch diesen Mechanismus erklären. Die Forschung liefert somit neue Einblicke in die neurobiologischen Grundlagen unserer Ernährungsgewohnheiten.