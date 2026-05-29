Max Power schließt 25-Millionen-Dollar-Privatplatzierung mit Eric Sprott ab

MAX Power Mining Corp. hat eine Privatplatzierung über 25 Millionen Dollar mit Eric Sprott abgeschlossen. Der Erlös dient der beschleunigten Exploration von natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan, insbesondere im Lawson-Komplex.

MAX Power Mining Corp. hat den erfolgreichen Abschluss einer strategischen Privatplatzierung mit dem renommierten Investor Eric Sprott bekannt gegeben. Die nicht vermittelte Finanzierung bringt dem Unternehmen Bruttoeinnahmen in Höhe von 25 Millionen Dollar ein.

Dabei wurden 12,5 Millionen Einheiten zu einem Preis von 2,00 Dollar pro Einheit an 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft im wirtschaftlichen Eigentum von Herrn Sprott, ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, der zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu 2,75 Dollar innerhalb von 24 Monaten berechtigt. Mit dieser Finanzspritze verfügt MAX Power nun über mehr als 40 Millionen Dollar in der Kasse und kann seine ehrgeizigen Explorationspläne für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan entschlossen vorantreiben.

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Wir danken Eric für seine anhaltende starke Unterstützung von MAX Power und unser Ziel, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu bestätigen. Mit über 40 Millionen Dollar in der Kasse sind wir bereit, einen aggressiven, disziplinierten Ansatz im Lawson-Komplex und an anderen Standorten unserer Liegenschaften in Saskatchewan zu verfolgen, um das Aufwärtspotenzial für die Aktionäre in dieser einzigartigen Situation zu maximieren.

Der Nettoerlös der Platzierung soll vorrangig für Folgebohrungen im vielversprechenden Lawson-Komplex verwendet werden. Parallel dazu laufen Modellierungen und Abschätzungen des Ressourcenpotenzials sowie der kurzfristigen kommerziellen Erschließungsperspektiven.

Darüber hinaus ist die Erfassung weiterer 2D- und 3D-Seismikdaten über vielversprechende Gebiete im gesamten Landpaket von MAX Power in Saskatchewan geplant. Weitere Bohrungen an anderen Zielen, darunter die kurzfristige Fertigstellung einer Bohrung bei Bracken, stehen ebenfalls auf dem Programm. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, weitere genehmigte Grundstücke zu erwerben und die firmeneigene, KI-gestützte Large Earth Model Integration (MAXX LEMI)-Plattform weiterzuentwickeln, die potenziell global zur effizienten Lokalisierung von natürlichen Wasserstoffvorkommen eingesetzt werden kann.

Die Privatplatzierung unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Aufgrund des Beteiligungsumfangs von Herrn Sprott (mehr als 10 % der ausgegebenen Stammaktien) handelt es sich um eine Transaktion mit nahestehenden Personen. Das Unternehmen stützte sich auf Ausnahmen von der formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre. Entsprechend den Vorschriften wurde eine Frühwarnmeldung eingereicht.

Vor der Platzierung hielt Herr Sprott über seine Gesellschaft indirekt rund 18,48 Millionen Stammaktien und 12,14 Millionen Optionsscheine, was etwa 12,3 % der ausgegebenen Aktien (unverwässert) bzw. 18,8 % (teilweise verwässert) entspricht. MAX Power verfolgt das ambitionierte Ziel, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu bestätigen. Das Unternehmen besitzt umfangreiche Ländereien im Bereich des Lawson-Komplexes und entlang des Genesis-Trends in Saskatchewan.

Die Nähe zu potenziellen Abnehmern und die geologischen Besonderheiten, wie die sogenannte Salzbarriere, werden als strategische Vorteile gesehen. Mit der neuen Finanzierung kann MAX Power seine Bohr- und Explorationsaktivitäten beschleunigen und gleichzeitig die Vermarktung des gesamten Wasserstoffportfolios vorantreiben. Die Investition von Eric Sprott unterstreicht das Vertrauen in die technologische Herangehensweise des Unternehmens und die vielversprechenden Perspektiven des natürlichen Wasserstoffs als saubere Energiequelle der Zukunft





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wasserstoff Privatplatzierung Eric Sprott MAX Power Saskatchewan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koalition schlägt 40 Millionen Dollar teure Initiative vor, um Protein-Lücke in den USA zu schließenEine Koalition aus Bauern, Protein-Produzenten, Hunger-Bekämpfern und anderen hat eine 40 Millionen Dollar teure Initiative vorgestellt, um bis zu 3 Milliarden Protein-reiche Mahlzeiten pro Jahr in die USA zu liefern. Die Initiative soll die jährliche 800-Millionen-Pfund-Charitäts-Protein-Lücke in den USA dauerhaft schließen.

Read more »

Ehemaliger CIA-Agent soll Gold im Wert von 40 Millionen Dollar gestohlen habenEin früherer hochrangiger CIA-Mitarbeiter soll Goldbarren und Bargeld abgezweigt haben. In seinem Haus machten die Ermittler einen lukrativen Fund.

Read more »

Mutmaßlicher Hochstapler : Ex-CIA-Spion mit Goldbarren im Wert von 40 Millionen Dollar angeklagtGefälschter Lebenslauf, falsche Stundenzettel, entwendete Goldbarren: Das FBI hat einen früheren hochrangigen CIA-Beamten festgenommen. In seinem Haus fanden die Ermittler allerhand Wertvolles.

Read more »

Neu auf Netflix: Dieses Historien-Epos von 2024 hat 250 Millionen US-Dollar gekostetAm 14. November 2024 ist mit „Gladiator II“ die mit Spannung erwartete Fortsetzung zu „Gladiator“ erschienen. Ihr habt den Film im Kino verpasst und wollt keinen Heimkino-Blindkauf wagen? Jetzt könnt ihr ihn bei Netflix nachholen.

Read more »