Zum ersten Mal verteidigt ein deutscher Schwergewichts-Weltmeister den Titel in Deutschland. Agit Kabayel kämpft am Samstag im Düsseldorfer Fußball-Stadion gegen einen Unbekannten - und noch immer für mehr Anerkennung.

Agit Kabayel setzt seinen Weltmeister-Gürtel zum ersten Mal aufs Spiel. Zum ersten Mal verteidigt ein deutscher Schwergewichts-Weltmeister den Titel in Deutschland. Agit Kabayel kämpft am Samstag im Düsseldorfer Fußball-Stadion gegen einen Unbekannten - und noch immer für mehr Anerkennung.

Als Agit Kabayel das letzte Mal zum Boxen im Düsseldorfer Fußball-Stadion war, verdiente er mit seinem Sport "keinen Cent" und lebte "von der Hand in den Mund", wie er der "Welt" jüngst im Interview erzählte. Es war der 28. November 2015. Wladimir Klitschko verlor an diesem Abend völlig überraschend seine Schwergewichts-Krone an den Briten Tyson Fury. 55.000 Zuschauer vor Ort und zehn Millionen bei RTL sahen entgeistert zu, wie Fury den langjährigen Dominator vom Thron stürzte.

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Auf den Tag genau elf Jahre später steigt Kabayel an gleicher Stelle in den Ring - "um meine Ära zu starten", wie er auf der Pressekonferenz vor seinem Kampf gegen den Albaner Nelson Hysa betonte. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Boxweltmeister den Schwergewichts-Titel in Deutschland verteidigt.