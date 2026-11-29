Max Verstappen geht als Sechster in das Formel-1-Rennen auf dem Lusail International Circuit in Katar. Der Red Bull Racing-Pilot erklärt, warum die Streckencharakteristik seinem Auto nicht liegt.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Für Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen hat es im Qualifying für den Großen Preis von Katar nur für Startplatz 6 gereicht. Sein Teamkollege Isack Hadjar startet neben ihm in der dritten Reihe von Position 5. An die dominanten Silberpfeile kamen beide nicht ran und sie mussten sich im Qualifying dann auch noch McLaren geschlagen geben. Verstappen bilanziert am Samstagabend: «Bisher war es einfach kein gutes Wochenende für uns.

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Wir haben die Balance einfach nicht hinbekommen. Zu unkoordiniert – ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und ich denke, gleichzeitig wird dadurch deutlich, wo wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten noch Defizite haben. » Und das wäre?