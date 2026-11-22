Max Verstappen gewinnt sein drittes Rennen in der Glücksspiel-Metropole. George Russell scheitert am Frontflügel von Isack Hadjar und landet auf Platz neun.

Max Verstappen sichert sich den Sieg im Grand Prix und triumphiert damit zum dritten Mal in der Glücksspiel-Metropole. Der Niederländer vom Team Red Bull setzt sich gegen George Russell vom Team Mercedes durch, nachdem dieser in den Schlussphasen des Rennens einen schweren Fehler begangen hat. Die beiden Kontrahenten lieferten sich lange Zeit ein hartes Duell an der Spitze, doch am Ende zählt nur die Ziellinie.

Dramatisches Ende mit Unfall durch Trümmer

George Russell hatte sich mit Max Verstappen über weite Strecken ein enges Duell um den ersten Platz geliefert. Drei Runden vor Schluss trat jedoch das Unglück ein, das das Rennen für Russell beendete. Russell fuhr dabei über einen Teil des Frontflügels, den Isack Hadjar vom Team Red Bull auf der Strecke verloren hatte. Diese Kollision mit den Trümmerteilen führte dazu, dass der Mercedes-Pilot viel zu spät bremste und sein Auto gegen die Streckenbegrenzung setzte.

Also read Max Verstappen: Ermahnung nach hitziger Szene mit George Russell

Russell kritisiert Verstappens Überholmanöver scharf

Die Abneigung zwischen den beiden Fahrern entlud sich in der Pressekonferenz, wo George Russell nach den Aussagen von Max Verstappen zu sprechen hatte. Russell erklärte, dass es nirgendwo in den Regeln stehe, dass man niemanden überholen darf, der gerade eine schnelle Runde beginnt. Allerdings versäume man diesem Fahrer damit komplett die Runde. Der Mercedes-Pilot bemängelte, dass Verstappen dies Woche für Woche bei vielen Fahrern praktiziere und dies einfach akzeptiert werde.

Russell betonte, dass er es nicht hinnehmen werde, dass ihn jemand so auflaufen lässt und dann herumläuft, als wäre er größer und besser als alle anderen. Er forderte, dass Irgendjemand diesem Typen mal die Stirn bieten müsse. Diese Worte lösten bei Max Verstappen heftige Reaktionen aus, der die Kritik scharf zurückwies und die Situation aus seiner Perspektive beleuchtete.

Advertisement

Verstappen reagiert mit Kälte und Triumph

Der Holländer von Red Bull reagierte auf die Vorwürfe von George Russell mit bemerkenswerter Gelassenheit und spürbarer Freude über den eigenen Erfolg. Verstappen erklärte, dass es nicht so sei, dass das Rennen seines Kontrahenten heute ein Erfolg gewesen wäre. Er merkte an, dass Russell abseits der Strecke ziemlich viel rede, dies ihn aber gar nicht störe, da Russell dessen Niveau bei Weitem nicht erreiche.

Verstappen gab zu erkennen, dass es für ihn keinen Sinn ergeben würde, sich auf solche Kommentare einzulassen, da es ihn kalt lasse. Mit den Worten, dass heute einfach Karma zurückgeschlagen habe, beschrieb er den Moment, als er in den Rückspiegel schaute und sah, was bei Russell passiert war. Er dachte damals nur: Großartig, mein Tag wird immer besser, und als er dann als Erster über die Ziellinie fuhr, war sein Tag perfekt.

Hintergrund der langjährigen Rivalität

Die Abneigung zwischen Max Verstappen und George Russell ist kein neues Phänomen und reicht weit zurück. Bereits vor dem Saisonfinale 2024 bezeichnete Verstappen seinen Kontrahenten als hinterhältigen Lügner. Russell seinerseits behauptete, dass Verstappen gedroht habe, ihm mit dem Kopf gegen die Wand zu knallen. Diese Eskalation führte dazu, dass sich die beiden beim Saisonabschlussessen der Fahrer weder die Hand gaben noch nebeneinander saßen.

Seitdem verpetzen sich die beiden Fahrer gerne gegenseitig über Funk bei der Rennleitung. Am Ende des aktuellen Rennens fiel George Russell aufgrund des Kontakts mit den Trümmern von Isack Hadjar weit zurück. Er konnte zwar weiterfahren, landete aber am Ende nur auf dem neunten Platz. Max Verstappen hingegen feierte einen souveränen Sieg und beendete den Tag mit dem ersten Platz.