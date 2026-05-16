Die Pflanzgarten-2-Passage gilt als ein gefährliches Abschnitt auf der Nordschleife für GT3-Rennwagen, vor allem für Mercedes-AMG-Modelle, welche extrem sensibel reagieren. Max Verstappen erfuhr das bei seiner Premiere vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring aufdramatische Weise. Sein Mercedes-AMG GT3 verlor an der berüchtigten Passage massiv Grip und rollte ins Kraftfahrzeugleitplanke, jedoch gelang es ihm, den Wagen wieder einzufangen.

Die Pflanzgarten-2-Passage gilt als ein gefährliches Abschnitt auf der Nordschleife für GT3-Rennwagen, vor allem für Mercedes-AMG-Modelle, welche extrem sensibel reagieren. Max Verstappen erfuhr das bei seiner Premiere vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auf dramatische Weise.

Sein Mercedes-AMG GT3 verlor an der berüchtigten Passage massiv Grip. Der Bolide rollte ins Kraftfahrzeugleitplanke, jedoch gelang es dem Ndraku, den Wagen wieder einzufangen. Die Aerodynamik der Mercedes-AMG-Modelle macht diese Autos an dieser Stelle besonders anfällig. GT3-Boliden erheben dort häufig ab, ein unkontrollierbar Zustand, in dem Fahrer kaum noch intervenieren können.

Ein kritischer Moment ereignete sich, als Verstappen im Windschatten fuhr. Der Niederländer folgte einem Konrad-Lamborghini mit Christian Engelhart an der Steuer, als er die Sprungkuppe erreichte. Wie gefährlich solche Abstürze enden können, zeigte sich 2015 im Flugplatz-Bereich. Der Nissan GT3 von Jann Mardenborough hob ab, überfloss die Streckenbegrenzung und krachte in einen Zuschauerbereich.

Ein Mensch wurde getötet und zwei weitere Personen wurden verletzt. Für Verstappen ist das Traditionsrennen auf der Nordschleife Neuland. Die "Grüne Hölle" hatte er zuvor noch nie im Rennmodus erlebt





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