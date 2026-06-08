Max Verstappen hat ein Problem: Kimi Antonelli ist der neue Stern von Mercedes

Der Große Preis von Monaco hat Max Verstappen ein Problem gebracht. Der Italiener Kimi Antonelli hat den Sieg eingefahren und seinen Vorsprung in der Fahrer-Weltmeisterschaft auf 66 Punkte ausgebaut.

Der Große Preis von Monaco hat Max Verstappen ein Problem gebracht. Der Italiener Kimi Antonelli hat den Sieg eingefahren und seinen Vorsprung in der Fahrer-Weltmeisterschaft auf 66 Punkte ausgebaut.

Mercedes hat einen neuen Stern entdeckt und ihr Interesse an Verstappen verloren. Der Österreicher Toto Wolff hat bereits erkannt, dass Antonelli die Zukunft des Rennstalls ist. Der Jungpilot Antonelli wird von Teamchef Wolff gefeiert und ist ein Teamplayer, der den Erfolg des Rennstalls nicht gefährden wird. Platz für Verstappen gibt es nicht, da sein Kontrakt mit Red Bull ausläuft und er nach dieser Saison verlassen kann, wenn er nicht unter den Top 2 der Fahrerwertung zur Sommerpause steht.

Ferrari hat Charles Leclerc um mehrere Jahre verlängert und Lewis Hamilton kommt wieder besser in Fahrt. Sein Kontrakt läuft bis Ende 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Er denkt nicht an ein Karriereende und wird weiterhin für Mercedes fahren





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