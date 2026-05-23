Im Training zeigte sich Max Verstappen in Kanada gut. Im Rennen jedoch bergab. Der Holländer, der in der Formel 1 nur mit 26 Punkten auf Platz 7 liegt, betont, seine Verbleibsweise Confirmed wird, in der nächsten Saison. Dennoch kritisiert Verstappen die derzeitige Antriebsgeneration. prezentiert und wünscht sich jedoch, dass alle ihr Wort halten.

Es gab vielversprechende Voraussagen für Max Verstappen . Er zeigte gute Startzeiten in den Training seinheiten, doch dann kam es erwartungsgemäß bergab. Während der zweiten Session drehte sich Verstappen mit Tempo ab und wurde ins Sprintrennen gewürmt.

Er gab an, nicht so gut mit dem Fahrverhalten des Autos klarzukommen und Schwierigkeiten mit den Bodenwellen zu haben. Er konnte nicht voll auf das Gas gehen. Seine Füße sind sogar vom Pedal abgerutscht. Trotz dieser Schwierigkeiten ist jedoch klar geworden, dass Verstappen seinen Verbleib in der Formel 1 im nächsten Jahr bestätigen wird.

Er kündigte an, auf jeden Fall in der Motorsport-Königsklasse 2027 anzutreten. Verstappen zeigte sich jedoch frustriert und irritiert über die aktuelle Antriebsgeneration. 50 Prozent der PS-Leistung kommen aus der Batterie, während die anderen etwa 50 Prozent vom Verbrennermotor stammen. Die Aufladung der Batterie hat einen Einfluss auf das Rennfahren, so dass teilweise an Gas gegeben werden muss, in der die Fahrer sonst Vollgas geben würden. Vermehrt wird dies kritisiert.

Es herrscht optimistisch und entspannter attesa in Sachen Formel-1-Vertrag. Mit Red Bull möchte Ausgang einểu nehmen und ihn bis zum Rest seines Lebens erhalten. nevertheless, delay is required to realize decisions. Verstappen sieht das alles ganz entspannt





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