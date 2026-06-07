Der niederländische Rennfahrer Max Verstappen könnte entscheidende Rolle in der Formel 1-Saison 2024 spielen. Er ist derzeit nicht über einen neuen Vertrag nachdenken und möchte lieber abwarten, ob er in der Formel 1 bleiben möchte und welches Team ihm die besten Chancen bietet.

Max Verstappen könnte entscheidende Rolle in der Formel 1 - Saison 2024 spielen. Der niederländische Rennfahrer ist derzeit nicht über einen neuen Vertrag nachdenken und möchte lieber abwarten, ob er in der Formel 1 bleiben möchte und welches Team ihm die besten Chancen bietet.

Verstappen hat sich in Monaco geäußert und betont, dass er noch zwei Jahre in der Formel 1 bleiben möchte und dass ein neuer Vertrag nicht seine größte Sorge ist. Er möchte zunächst für sich selbst entscheiden, ob er über 2028 hinaus weitermachen will. Der Beginn des Sommers markiert traditionell den Zeitpunkt, an dem sich die Aufmerksamkeit in der Formel 1 auf den Fahrermarkt des kommenden Jahres richtet.

Die politische Realität hinter den Kulissen hat sich jedoch als deutlich komplizierter erwiesen, von Ferraris Fokus auf ADUO bis hin zu Audis Kostenbedenken. Das ist ein wichtiger Faktor für Verstappens Zukunft, auch wenn es angesichts der aktuellen Lage sehr wahrscheinlich erscheint, dass er bleibt. Verstappen hat sich in Monaco nicht zum politischen Prozess geäußert und hofft, dass die FIA und FOM eine Entscheidung treffen, die für den Sport richtig ist.

Angenommen, der endgültige Kompromiss ist für Verstappen akzeptabel, stellt sich dann die Frage, in welchen Farben er im kommenden Jahr fahren wird. Red Bull hat wiederholt Zuversicht geäußert, dass Verstappen auch in der nächsten Saison beim Team aus Milton Keynes bleiben wird. Verstappen hat mehrfach betont, dass die Freiheit, die Red Bull ihm außerhalb der Formel 1 bietet, für seine Langstreckenambitionen absolut entscheidend ist. Im vergangenen Jahr spielten zudem zwei weitere Faktoren eine Rolle für seine Treue zu Red Bull.

Der erste waren logischerweise die Ausstiegsklauseln in seinem Vertrag. Zweitens hatte Red Bull gerade Christian Horner entlassen und durch Laurent Mekies ersetzt - ein Schritt, den Verstappen positiv bewertete. Politisch wäre es nahezu unmöglich gewesen, nur wenige Wochen nach diesem Wechsel an der Spitze zu gehen, weshalb Verstappen im vergangenen Jahr in Ungarn erklärte, er wäre unabhängig von den Vertragsklauseln bei Red Bull geblieben. In diesem Jahr könnte die Situation theoretisch anders sein.

Verstappen liegt aktuell auf Rang sieben in der Weltmeisterschaft, wodurch sich bei den Klauseln potenziell andere Möglichkeiten ergeben als noch vor einem Jahr. Red Bull hofft, dass Verstappen sich vorher öffentlich zum Team bekennt, auch um eine erneute Saga wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, und weil man sich der vertraglichen Situation bewusst ist. Aus Verstappens Sicht gibt es jedoch keinen Grund, jetzt eine solche Aussage zu treffen





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