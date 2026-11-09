Max Verstappen kritisiert Autos defekt nach Platz 2 in Sao Paulo

Max Verstappen erreichte Platz 2 beim Großen Preis von Sao Paulo, kritisierte jedoch ein defektes Fahrzeug. Der Red-Bull-Pilot sah sich mit technischem Chaos konfrontiert.

Max Verstappen beendete den Großen Preis von Sao Paulo auf dem zweiten Platz, obwohl er das Fahrzeug als technisch defekt bezeichnete. Der niederländische Rennfahrer des Teams Red Bull Racing nutzte die Pressekonferenz, um seine tiefe Enttäuschung über die mechanischen Probleme seines Wagens auszudrücken, die ihn während des Großteils des Rennens in Brasilien beeinträchtigten.

Technisches Desaster hinderte an Sieg

Max Verstappen betonte, dass er achtundsiebzig Prozent der Renndistanz in einem Fahrzeug absolvierte, das schwerwiegende Mängel aufwies. Obwohl der zweite Platz statistisch erfolgreich ist, lehnte der dreifache Weltmeister diese Platzierung in dieser spezifischen Form strikt ab und bezeichnete das gesamte Erlebnis als katastrophal. Er versicherte den Anwesenden, dass er in seiner gesamten Karriere sowohl unter Regenbedingungen als auch bei trockenen Streckenverhältnissen noch nie eine derart extreme und unnatürliche Fahrphysik erlebt hatte.

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Komplizierter Start durch Strafen

Der Weg auf das Podium begann für Max Verstappen unter extrem erschwerten Bedingungen, da er den Start vom einundzwanzigsten Platz aus aufnehmen musste. Diese Position resultierte aus einer Startplatzstrafe, die aufgrund des Austauschs bestimmter Fahrzeugkomponenten verhängt wurde. Zu Beginn des Rennens agierte er jedoch sehr aggressiv und schnell, wodurch es ihm gelang, sich rasch unter die besten zehn Piloten vorzufahren, was zunächst ein gutes Tempo signalisierte.

Das Problem trat auf, sobald der Wechsel zu den Slick-Reifen erfolgte. In den schnellen Kurvenabschnitten der Strecke zeichnete sich ein extremes Übersteuern des Fahrzeugs ab. Max Verstappen erklärte, dass die Handhabung in dieser Phase extrem schwierig war und er dringend untersuchen lassen muss, ob eine spezifiche Komponente am Fahrzeug defekt gegangen ist. Die Abweichung von der normalen Fahrperformance war für ihn eindeutig erkennbar.

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Zeitverlust und emotionale Erschöpfung

Die Unzufriedenheit des Piloten erstreckte sich auch auf den Samstag, an dem er einen halben Tag am Autodromo José Carlos Pace verbrachte. Er führt dort eine Trainingseinheit sowie das Qualifying durch, eine Situation, die er als verschwendete Lebenszeit bezeichnet. Max Verstappen gab an, zwölf Stunden seines persönlichen Lebens verloren zu haben, die er niemals zurückerhalten wird, was er als einen großen Pechfaktor für seine mentale Verfassung einstuft.

Trotz der mechanischen Schwierigkeiten und der emotionalen Belastung durch den langen Aufenthalt an der Strecke glaubt der niederländische Fahrer, dass ein Sieg möglich gewesen wäre. Er vertritt die Auffassung, dass das Fahrzeug in einem funktionstüchtigen Zustand mehr als den zweiten Platz ermöglicht hätte. Die Tatsache, dass ein großer Teil des Rennens mit einem fehlerhaften Auto absolviert wurde, bleibt jedoch die vorherrschende Erinnerung an den Ablauf.

Auswirkungen auf die Fahrerwertung

Der zweite Platz in Brasilien festigt die aktuelle Position von Max Verstappen auf dem zweiten Rang der Gesamtwertung. Der Red-Bull-Pilot verfügt aktuell über 279 Punkte, was ihm einen Vorsprung von siebzehn Punkten gegenüber George Russell verschafft. Dieser Mercedes-Fahrer belegt den dritten Platz in der Tabelle der Formel 1 nach dem Rennen.

Auf dem ersten Platz der Fahrerwertung hat sich Kimi Antonelli etabliert, der für Mercedes startet. Mit seinem Alter von zwanzig Jahren führt er die Klasse an, wobei Max Verstappen als seine direkte Verfolgungsjagd gilt. Die Differenz von siebzehn Punkten zeigt, dass die Meisterschaft nach wie vor hochspannungsgeladen ist und Verstappen trotz der technischen Probleme in Sao Paulo eine realistische Chance auf den Titel behält, solange er die kommenden Rennen fehlerfrei absolviert.