Max Verstappen: Red-Bull-Mechaniker verrät Details über den Formel-1-Star

Red-Bull-Mechaniker Calum Nicholas enthüllt in einem Podcast, was den vierfachen Weltmeister Max Verstappen so besonders macht. Verstappen wird von seinen Teamkollegen für seine harte Arbeit und mentale Stärke gelobt, doch auch für seine Abneigung gegenüber Medienauftritten.

Formel-1 -Fans müssen sich nur noch rund einen Monat gedulden. Dann beginnt am 16. März mit dem großen Preis von Australien in Melbourne die 76. Saison. In diesem Jahr wird es erneut 24 Grand Prix geben. Das Finale findet am 7. Dezember in Abu Dhabi statt. Wer dann zum Weltmeister gekürt wird, scheint offener als in früheren Jahren. Denn Red-Bull -Pilot Max Verstappen , der seit 2021 viermal hintereinander den Titel für sich entscheiden konnte, hat an Dominanz eingebüßt.

Chancen, den Weltmeister vom Thron zu stoßen, dürfen sich unter anderem Lando Norris im McLaren und der Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton machen. Verstappen sieht sich jedenfalls selbst in der Außenseiterrolle, wie er Ende des Jahres beim österreichischen Sender ServusTV verriet: 'Wir werden nicht die Favoriten sein, aber das ist okay', sagte er. Ob Verstappen erneut erfolgreich sein kann, wird unter anderem auch an Red-Bull-Mechaniker Calum Nicholas liegen. Er hat nun in einem Podcast Details über den Rennpiloten verraten. Nicholas ist durch die beliebte Netflix-Dokumentation 'Drive to Survive' einem breiteren Publikum bekannt geworden. 2022 und 2023 konnte er mit Red Bull die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft feiern. Im 'High Performance-Podcast' erzählt er, dass Verstappen unter den Mechanikern regelmäßig zur Zielscheibe von Witzen wird. 'Wir sagen, oh ja, er fliegt am Donnerstag ein und am Sonntag wieder aus, schöner Privatjet', scherzt Nicholas. Dass zum Leben eines Formel-1-Piloten mehr gehört, ist dem Mechaniker natürlich bewusst, wie er gleich hinterher schiebt. 'Aber die ganze andere Zeit ist Max im Simulator oder er trainiert, er arbeitet an sich. Er konzentriert sich auf seine mentale Verfassung und Vorbereitung', betont er. Seinen Drive hat Verstappen Nicholas zufolge auch nach vier Weltmeistertiteln in Folge nicht verloren. 'Max wird absolut alles tun, was nötig ist, um zu gewinnen. Also im Sinne von: Was die harte Arbeit angeht, sind ihm keine Grenzen gesetzt. Er wird alles tun, was nötig ist. Das hat er ganz klar gesagt', betont Nicholas. Laut dem Techniker gibt es bei den Grand Prix vor allem eine Sache, die Verstappen frustriere: 'Ich glaube, das, was Max am wenigsten mag, sind die ganzen Anforderungen der Medien. Max würde am liebsten einfach ankommen, ins Auto steigen und seinen Job machen', meint Nicholas. Es gehe darum, Prioritäten zu setzen, was man braucht, um zu gewinnen, und was man nicht braucht, um zu gewinnen





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Formel-1 Max Verstappen Red-Bull Weltmeister Calum Nicholas Drive To Survive Motorsport Medien

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Max Verstappen (Red Bull Racing): Start entscheidendNach seinem Sieg beim Grossen Preis von Mexiko im Autódromo Hermanos Rodríguez ist Max Verstappen überglücklich: «Was für ein Rennen! Das Auto war im Rennen absolut traumvoll zu fahren.»

Weiterlesen »

Max Verstappen (Red Bull Racing): Verletzt, verärgert​Max Verstappen preschte in Brasilien 2024 von Startplatz 17 zum GP-Triumph – keine Siegesfahrt, eine Machtdemonstration. Auch sein langjähriger Renningenieur Gianpiero Lambiase blieb der Mund offenstehen.

Weiterlesen »

Max Verstappen: Red Bull Racing-Auto erst in Bahrain​Am 18. Februar findet in London eine grosse Formel-1-Präsentation statt, bei welcher die GP-Rennställe ihre 2025er Lackierungen zeigen. Neue Autos jedoch folgen teilweise erst danach, auch von Red Bull Racing.

Weiterlesen »

Max Verstappen: Red Bull-Mechaniker enthüllt Geheimnisse des WeltmeistersFormel-1-Fans dürfen sich auf eine spannende Saison freuen. Red Bull-Mechaniker Calum Nicholas enthüllt im Podcast Details über Max Verstappen und dessen mentale Stärke. Der viermalige Weltmeister wird mit einer neuen Herausforderung konfrontiert, denn seine Dominanz ist in Gefahr.

Weiterlesen »

Jürgen Klopp (Red Bull): «Wie macht Verstappen das?»​Mitte Januar hat Erfolgs-Fussballtrainer Jürgen Klopp seinen neuen Job als «Head of Global Soccer» bei Red Bull angetreten. Der 57-jährige Deutsche möchte sich gerne mit Max Verstappen unterhalten.

Weiterlesen »

Verstappen blickt durch: Red Bull Racing mit Maui Jim​Die auf Hawaii gegründete Sonnenbrillen-Hersteller Maui Jim spannt mit Red Bull Racing zusammen: Max Verstappen und seine Mannschaft tragen ab 2025 Augenschutz der Amerikaner.

Weiterlesen »