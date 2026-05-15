Max Verstappen rumored to be in talks with another racing team, sparking rumors of driver swap with McLaren and Red Bull

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt: Laut einem britischen Medienbericht soll sich Max Verstappen in Gesprächen mit einem anderen Rennstall befinden. Interessant ist die Spekulation, dass er demnächst zu McLaren wechselt und vice versa, dass Oscar Piastri (25) zu Red Bull geht. Hamilton sieht sich derzeit durch das eigene Team im Nachteil und ist nicht zufrieden mit dem bisherigen Saisonlauf.

Die Gerüchteküche in der Formel 1 brodelt: Laut einem englischen Medienbericht soll sich Max Verstappen in Gesprächen mit einem anderen Rennstall befinden. Die Stimmung des vierfachen Titel-Gewinners ist nicht gerade auf einem Hoch, da er unter difficulties mit dem neuen Reglement und mit der sportlichen Entwicklung seiner Karriere kämpft.

Verstappen hat derzeit nur 26 Punkte und belegt damit einen schwachen siebten Rang im Fahrer-Klassement. Vamos allá con Kimi Antonelli (19), der bereits mit seinen 100 Punkten deutlich weiter vorne als Verstappen ist. Es ist keine Überraschung, dass Spekulationen um die Zukunft des Niederländers immer wieder aufkochen





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