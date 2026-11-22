Max Verstappen beendet die Saison 2026 auf dem zweiten Platz in der WM. Ein Unfall von George Russell in Las Vegas sicherte ihm den Vorsprung auf Lewis Hamilton.

Max Verstappen hat die zweite Position in der Gesamtwertung der Formel-1-Saison 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert. Zwei Rennen vor dem Saisonfinale beträgt sein Abstand zu Lewis Hamilton 37 Punkte. Der Brite fährt aktuell für Ferrari. Ein weiterer direkter Konkurrent um die Podestplätze, George Russell, hat in Las Vegas durch einen schweren Unfall große Punktechancen verspielt. Der Mercedes -Pilot landete schließlich als Neunter der Renndistanz.

Unfall von George Russell in Las Vegas

George Russell kämpfte in Las Vegas lange um den Sieg im Rennen. Drei Runden vor Schluss kollidierte sein Mercedes jedoch mit einem Teil eines Frontflügels, der auf der Rennstrecke lag. Durch diesen Aufprall bremste der Brite deutlich zu spät und fuhr gegen die Streckenbegrenzung. Das Fahrzeug blieb zwar fahrbereit, doch der Aufprall kostete ihn wertvolle Zeit und Platzierung im Feld. Am Ende der Veranstaltung belegte Russell den neunten Rang.

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Verstappens Reaktion auf den Unfall

Max Verstappen beobachtete die Szene von der Strecke aus scheinbar genau. Nach dem Unfall funkte er zur Boxenfunk mit der Worte: Haha gut gemacht Oh mein Gott. Die Boxencrew antwortete darauf mit der Feststellung, dass Russell das Rennen noch fortsetze. Für Verstappen stellt der Unfall seines Rivalen eine deutliche Genugtuung dar. Die beiden Fahrer sind seit Jahren Erzrivalen, und ihre Beziehung ist von starker Abneigung geprägt. Verstappens Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri von McLaren stehen aktuell vor den beiden Konkurrenten in der Wertung.

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Hintergrund: Konflikte zwischen Russell und Verstappen

Spannungen zwischen George Russell und Max Verstappen sind kein neues Phänomen in der Formel 1. Bei einer früheren Begegnung berührten sich ihre Autos während eines Überholmanövers. Videoaufzeichnungen aus Cockpit-Perspektive zeigten Verstappen dabei, wie er Russell nach dem beinahe fatalen Crash den linken Mittelfinger entgegenstreckte. George Russell äußerte sich später kritisch zu den Vorfällen. Er betonte, dass die Regeln nichts gegen das Überholen von Fahrern aussprechen, die eine schnelle Runde beginnen. Allerdings ruinieren solche Manöver dem Gegner komplett die Runde. Russell bezeichnete das Verhalten als wöchentliches Muster und versprach, dies nicht länger hinzunehmen.

Reaktionen von Toto Wolff und Kimi Antonelli

Toto Wolff, der Boss von Mercedes, kommentierte den Vorfall öffentlich bei Sky. Er gab zu, dass George Russell sich verschätzt habe und es sich um einen Fahrfehler gehandelt habe. Wolff fügte hinzu, dass er wütend gewesen wäre, wäre die Weltmeisterschaft noch nicht entschieden. Zudem ging Kimi Antonelli, der 20 Jahre alte Weltmeister, kurz vor Rennschluss einen Fahrfehler ein. Er landete am Ende auf dem vierten Platz. Verstappen reagierte überrascht auf die Gesamtlage und nannte die Situation verrückt und surreal. Er gab zu, dies in seiner Formel-1-Karriere noch nie erlebt zu haben.