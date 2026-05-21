Max Verstappen sieht Hoffnung für seine Zukunft in der Formel 1, nachdem er bei einem GP-Wochenende in Miami erstmals den Eindruck gewonnen hat, dass sein Rennwagen gehorche. Er betont, dass es für 2027 grosse Änderungen brauchen wird und dass der elektrische Teil für die kommende Saison verringert werden soll.

Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos . Max Verstappen erkennt Licht am Ende des Tunnels: Am GP-Wochenende von Miami vor drei Wochen hat der 28-jährige Niederländer erstmals den Eindruck gewonnen, sein Rennwagen gehorche ihm.

Sofort war Max bei der Musik – zweiter Startplatz für den WM-Lauf von Florida. Im Rennen musste sich Verstappen den stärkeren Autos seiner Gegner beugen, Platz 5. Doch wenn wir uns das grössere Bild betrachten: Max Verstappen hat aus seiner Abneigung für das Reglement nie ein Geheimnis gemacht und betont, dass es für 2027 grosse Änderungen brauche. Nun ist angeregt, dass der elektrische Teil für die kommende Saison wieder verringert wird.

Max bewegt das zu einer markanten Aussage über seine Zukunft in der Formel 1: «Das ist sehr positiv und geht in die richtige Richtung. Das war das Mindeste, was ich mich erhofft hatte, und es ist schön zu sehen, dass da etwas in Bewegung kommt. Das ist genau, was der Sport braucht. »«Das sind sicher Bestrebungen, die mich ermuntern, auch weiter in der Formel 1 zu bleiben.

Ich will einfach, dass wir hier ein gutes Produkt haben. Und der Schritt für 2027 wird das Produkt verbessern, da bin ich mir ganz sicher. »«Ich habe immer gesagt – meine Kritik basiert nicht darauf, ob ich ein Siegerauto habe oder nicht; sie basiert darauf, dass ich die Formel 1 als ein gesundes Produkt sehen will. Und ich glaube, wir Fahrer werden an einer solchen Formel 1 mehr Freude haben.

»Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Die Formel 1 wird eine bessere Formel 1 sein, und dann bin ich auch glücklicher.

Und wenn ich Freude an der Formel 1 habe, ist auch die Chance grösser, dass ich noch lange hier bin. Ich fühle mich wohl im Team, ich sehe die Fortschritte, die wir machen, das ist aufregend zu erleben





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