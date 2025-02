Max Verstappen steigt in den RB21 ein: Jagd nach dem vierten WM-Titel

Max Verstappen hat seine erste Sitzprobe im neuen Red Bull Racing-Boliden RB21 absolviert und sich damit auf die Jagd nach seinem vierten Weltmeistertitel in Folge vorbereitet. Der Niederländer, der 2024 seine elfte Saison in der Formel 1 bestreitet, ist sich bewusst, dass die Konkurrenz nach der dominanten Saison 2023 angezogen hat und den Kampf um die Meisterschaft verschärft.

