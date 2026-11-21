Nach einer heftigen Beinahe-Kollision bei den freien Trainingseintrainingsdrohungen und Missverständnissen zwischen den Formel-1-Piloten Max Verstappen und George Russell. Die Spannungen eskalieren mit neuen Vorwürfen auf der Pressekonferenz.

Die langjährige Fehde zwischen den Formel-1-Piloten Max Verstappen und George Russell hat eine neue, heftige Eskalation erfahren. Der niederländische Titelverteidiger von Red Bull und der britische Mercedes -Fahrer können sich seit Jahren nicht ausstehen und ihre Konflikte führen nun direkt in den öffentlichen Raum. Die aktuelle Auseinandersetzung entstand während der freien Trainingseinheiten, als Verstappen das Vorbeimaneuver von Russell als provokant und gefährlich einstufte.

Kollision im Training löst Funkausfall aus

Während des dritten freien Trainings am Freitag überschritt die Spannung einen neuen Punkt, als die beiden Rennwagen auf der Geraden miteinander interagierten. Max Verstappen überholte den Briten George Russell auf der Geraden und positionierte sich direkt vor ihm. Dabei fuhr der Holländer etwas erratisch hin und her, was den Abstand stark einschränkte. George Russell versuchte daraufhin in der folgenden Kurve, erneut an dem Konkurrenten vorbeizugehen. Dabei berührten sich die Fahrzeuge, und Max Verstappen entging nur knapp einem harten Einschlag in die Mauer.

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Videoaufnahmen aus dem Cockpit des Niederländers zeigen deutlich, wie er George Russell den linken Mittelfinger zeigt. Unmittelbar danach funkte Verstappen sauer zur Rennleitung: "Der hat mich in die Mauer gedrückt." Dieser Vorfall zog sofort Konsequenzen nach sich. Die Rennkommissare luden Max Verstappen ein, um den Vorfall zu prüfen. Das Urteil fiel jedoch verhältnismäßig mild aus: Der Vierfach-Weltmeister erhielt lediglich eine Ermahnung statt einer Strafpunkteverhängung oder einer Rückstufung.

George Russell kritisiert System der Fehde

Doch das Urteil der Kommissare beendete die Debatte keineswegs. George Russell legte vor den TV-Kameras massiv nach und griff das Verhalten seines Konkurrenten scharf an. Er erklärte, dass es nirgendwo in den Regeln stehe, dass man niemanden überholen darf, der gerade eine schnelle Runde beginnt. Allerdings versuche Max Verstappen dies wöchentlich bei vielen Fahrern, wodurch er deren Runde komplett ruiniere. Alle akzeptierten dieses Verhalten einfach, aber er werde es nicht länger hinnehmen.

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Der Mercedes-Pilot fügte sarkastisch hinzu, dass er nicht akzeptiere, dass jemand ihn so auflaufen lasse und dann herumläufe, als wäre er größer und besser als alle anderen. Er betonte, dass Irgendjemand diesem Typen mal die Stirn bieten müsse. Trotz seiner wütenden Statements auf der Strecke zögerte George Russell auf der anschließenden Pressekonferenz nach dem Qualifying, das Thema direkt anzusprechen. Als er nach der strittigen Szene gefragt wurde, druckste er herum und sagte: "Da gibt es nicht viel herumzureden, das war ziemlich eindeutig, ja."

Eskalation und historische Feindschaft

Auch Max Verstappe Reaktion auf die Fragen war verknappt und verharmlosend. Er behauptete schlicht: "Es ist nichts passiert." Diese Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen der beiden Fahrer unterstreicht die tiefe Anspannung, die in diesem Moment auf dem Formel-1-Parkett spürbar war. Die Abneigung zwischen den beiden ist dabei nicht neu und reicht weit zurück. Vor dem Saisonfinale 2024 hatte Max Verstappen seinen Kontrahenten bereits als "hinterhältigen Lügner" bezeichnet.

Im Gegenzug behauptete George Russell, dass Max Verstappen ihm gedroht habe, ihm mit dem Kopf gegen die Wand zu knallen. Diese Vorkommnisse haben dazu geführt, dass sich die beiden bei offiziellen Anlässen, wie dem Saisonabschlussessen der Fahrer, weder die Hand gaben noch nebeneinander saßen. Die Feindschaft hat sich somit von verbalen Entgleisungen hin zu einer offenen Verachtung entwickelt.

Funk-Interaktionen und langfristige Folgen

Seitdem nutzen die beiden Fahrer das Teamradio, um sich gegenseitig bei der Rennleitung zu verpetzen. Diese taktischen und persönlichen Angriffe auf der Strecke haben die Dynamik im Fahrerfeld verändert. Es bleibt abzuwarten, ob die Ermahnung durch die Kommissare ausreicht, um die Situation zu beruhigen, oder ob es zu weiteren eskalierenden Manövern kommen wird. Die Formel-1-Community beobachtet die weiteren Begegnungen zwischen Max Verstappen und George Russell mit großer Aufmerksamkeit.