Max Verstappen verliert Sensationale-Siegchance, Mercedes-Teamkollege Daniel Juncadella musste aufgrund eines Probleme an die Box fahren - Enttäuschung im Mercedes-Team

Drama in der "Grünen Hölle"! Max Verstappen verliert beim legendären 24h-Rennen auf dem Nürburgring den schon fast sicher geglaubten Sieg. Sein Mercedes, den am Samstagvormittag Teamkollege Daniel Juncadella steuerte, musste wegen eines Problems mit der Antriebswelle an die Box.

Die Reparatur kostet zu viel Zeit – die Siegchancen für Verstappen, Juncadella sowie Lucas Auer und Jules Gounon sind damit dahin. Teammanager Steve Buschmann: "Wir haben leider ein technisches Problem, keine Berührung. Das ist blöd, das Auto steht jetzt in der Box.

". Auch Stefan Wendl, Rennchef von Mercedes-AMG, spricht von großer Enttäuschung: "Wir haben mit Max gesprochen, wir haben mit den anderen Fahrern gesprochen und natürlich sind alle mega enttäuscht. Aber wir haben beschlossen, dass wir das Auto fertig machen und dass wir in den letzten Runden nochmal rausgehen und es den Fans präsentieren.

". Der Vorsprung auf das Schwesterauto Winward-Mercedes #80 mit Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller und Luca Stolz wuchs stetig – auch dank eines starken Doppelstints von Verstappen in der Nacht im direkten Duell mit Engel. Engel sagt: "Unsere Autos fahren gut, und ich hatte viel Spaß mit Max. Natürlich ist die Nordschleife speziell, ein cooler Ort.

Und mit Max dort zusammen durch die Nacht zu fahren hat mich echt gefreut.

"-Weltmeisters löst einen riesigen Andrang aus. Die Veranstalter melden am Sonntag 352.000 Zuschauer an der Strecke – Rekord. Im vergangenen Jahr waren es 280.000





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