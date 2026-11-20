Max Verstappen steht nach dem dritten freien Training in Las Vegas vor Ermittlungen der Rennkommissare wegen Kontakten mit George Russell und Franco Colapinto.

Max Verstappen muss sich nach dem dritten freien Training beim Großen Preis von Las Vegas gleich zweimal den Rennkommissaren stellen. Die Untersuchungen betreffen eine Szene gegen Franco Colapinto sowie einen weiteren Vorfall mit George Russell. Zudem läuft gegen Alexander Albon eine separate Ermittlung, nachdem der Williams-Pilot Isack Hadjar im Weg stand.

Verstappen unter Verdacht in Las Vegas

Die Formel-1-Punkterunde in Las Vegas steht am Samstag auf dem Programm. Das dritte und letzte Training fand bereits vor Ort am Freitag statt und liegt aufgrund der Zeitverschiebung bereits hinter den Fahrern. Die Qualifikation beginnt um 05:00 Uhr MEZ am Samstag. Reporter Ruben Zimmermann begleitet die Fans durch den Tag mit Bildern und Infos direkt aus dem Fahrerlager.

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Experte Villeneuve kritisiert Riskante Manöver

Weltmeister Jacques Villeneuve bewertete das Verhalten auf der Strecke im Sky-Broadcast sehr deutlich. Er bezeichnete das Geschehen als spaßig und spannend, betonte aber, dass solche Szenen ins Rennen und nicht ins Freie Training gehörten. Für ihn war das Ganze unnötig und ein Risiko, das sich keiner nehmen sollte.

Villeneuve erklärte weiter, dass man als Überholter Pech gehabt habe und die Position einfach weiterfahren solle. Er warnte explizit davor, Max Verstappen zum Feind zu machen. Ein solches Verhalten im Training sei völlig unnötig, da die Intensität im Rennen bereits hoch genug sei.

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Massive Gridstrafen für andere Piloten

Während sich die Augen der Öffentlichkeit auf die Konfliktlinien um Max Verstappen richten, haben fünf weitere Piloten bereits Strafen kassiert. Weltmeister Kimi Antonelli muss am Sonntag fünf Plätze zurückfallen, da er einen neuen Verbrennungsmotor verbaut hat.

Oscar Piastri, Carlos Sainz und Lance Stroll müssen jeweils zehn Positionen nach hinten fallen. Oliver Bearman startet sogar vom letzten Platz des Feldes. Diese Gridstrafen wegen neuer Motorenteile beeinflussen die Startaufstellung erheblich.

Wichtiger Ausblick auf das Qualifying

Die Rennkommissare werden die Vorfälle mit George Russell, Franco Colapinto und Alexander Albon prüfen. Sollte es noch weitere Strafen geben, werden diese hier veröffentlicht. Die Fans können sich auf spannende Debatten und mögliche Konsequenzen für die Startreihenfolge freuen.