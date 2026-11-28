Bill und Tom Kaulitz setzen sich für den Tierschutz ein, essen aber auch Fleisch. Dafür müssen sich die „Tokio Hotel“-Zwillinge Kritik gefallen lassen. Im gemeinsamen Podcast machen sie ihrem Ärger Luft.

Bill und Tom Kaulitz setzen sich für den Tierschutz ein, essen aber auch Fleisch. Dafür müssen sich die „Tokio Hotel“-Zwillinge Kritik gefallen lassen. Im gemeinsamen Podcast machen sie ihrem Ärger Luft.

In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ sprechen Bill und Tom Kaulitz regelmäßig über die unterschiedlichsten Themen. Neben privaten Geschichten aus ihrem Liebesleben oder kuriosen Erlebnissen aus dem Alltag kommen auch gesellschaftliche Debatten zur Sprache. Doch mit ihren Aussagen haben die Zwillinge zuletzt offenbar einige ihrer Fans verärgert. Der „Tokio Hotel“-Frontmann kann die Aufregung um seinen Fleischkonsum nicht nachvollziehen.

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Dass Menschen, die nicht vegetarisch oder vegan leben, beim Tierschutz außen vor bleiben sollen, hält der Sänger für falsch. Die Kritik findet er nach eigenen Worten „maximal bescheuert“. Bill Kaulitz betont, dass sich die Brüder intensiv mit dem Wohl von Tieren beschäftigen. Sein persönliches Lebensmotto lautet dabei „Leben und leben lassen“.