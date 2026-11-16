Maximilian Abel: Vom Tenniswunder zum Gefängnis

Ex-Tennishoffnung Maximilian Abel über Drogen, Betrug und Haft. Wie ein Skandal die Karriere zerstörte und was jetzt kommt.

Maximilian Abel, ein früheres Top-Talent des deutschen Tennis, steht nach zwölf Jahren Haft wieder auf freiem Fuß. Der 44-Jährige erzählt nun im Freiraum-Podcast mit Moderator Nick Engelmann von seinem dramatischen Abstieg. Was als Traumkarriere begann, endete in Drogenmissbrauch und schweren Straftaten.

Früher Tennisstar und Boris Becker

Ende der Neunziger Jahre galt Maximilian Abel als eines der größten Talente Deutschlands. Mit nur 17 Jahren erreichte er 1999 das Finale des Orange Bowl. Dort verlor er gegen den späteren Weltranglistenersten Andy Roddick. Selbst Boris Becker wollte ihn unter Vertrag nehmen. Doch statt eines großen Erfolges begann ein Absturz.

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Die Karriere startete vielversprechend. Im Jahr 2003 spielte er gegen Roger Federer. Im selben Jahr zog er in das Hauptfeld der US Open ein. Der große Durchbruch blieb jedoch aus. Seine Leistungen stagnierten, und er konnte nicht an die früheren Erfolge anknüpfen.

Kokain und Dopingsperre

Der folgenschwere Wendepunkt kam 2007. Wenige Tage vor einem Turnier nahm Abel auf einer Party Kokain. Er selbst beschreibt dies als Beginn seines Ends. Die Doping-Kontrolleure in Metz zogen ihn später aus dem Turnier. Zwei Jahre Sperre waren die Folge. Er durfte während dieser Zeit kein Geld verdienen.

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Abel brauchte Geld, um seine Sucht zu finanzieren. Die Kokserei und der Alkoholkonsum nahmen zu. Er gab sich selbst auf und begeht erste Straftaten. Der finanzielle Druck und die Sucht trieben ihn in die Illegalität. Er verlor die Kontrolle über sein Leben und seine Karriere vollständig.

Bettlaken-Betrug und 180.000 Euro Schaden

Abel betrieb Kreditkartenbetrug und fälschte Überweisungsträger. Um vor Überwachungskameras unerkannt zu bleiben, zog er ein Bettlaken über. Diese Aktion flog auf. Im September 2008 wurde er auf dem Tennisplatz verhaftet. Zwei Tage später war er auf der Titelseite der BILD-Zeitung. Die Schlagzeile lautete: Hui Buh, das Schlossgespenst.

Insgesamt richtete er einen Schaden von rund 180.000 Euro an. Dafür bekam er eine Haftstrafe von drei Jahren. In der Haft gab es noch mehr Skurriles. Andere Insassen verkleideten sich als Hui Buh, nachdem sie seine Zeitungsnotiz sahen. Er musste seinen Spitznamen im Knast ablegen.

Neustart und geplante Autobiographie

Nach insgesamt rund 12 Jahren hinter Gittern wegen weiterer Betrugsfälle ist Maximilian Abel seit Juni dieses Jahres wieder frei. Die lange Haftstrafe hat er nun hinter sich gelassen. Er hat sich ein neues Leben aufgebaut. Die Vergangenheit ist Teil seiner Geschichte, aber nicht mehr sein ganzer Alltag.

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Bald könnte seine Autobiographie erscheinen. Abel hat das Buch größtenteils im Gefängnis geschrieben. Es ist ein langfristiges Projekt für ihn. Er hat Exposés und Leseproben an große Verlage geschickt. Er hofft, dass die Geschichte so interessant ist, dass sie angenommen wird.