Der ehemalige Tennistalent Maximilian Abel kritisiert den Deutschen Tennis-Bund scharf. Er wirft dem Verband vor, Missbrauchsvorfälle von seinem Ex-Trainer Dirk Hordorff nicht konsequent aufgearbeitet zu haben, obwohl eine Kanzlei die Vorwürfe als wahrscheinlich einstufte. DTB und Präsident von Arnim dementieren.

Maximilian Abel, einst als eines der größten Talente im deutschen Tennis sport gehandelt, hat sein Leben durch eine Abwärtsspirale aus Drogenabhängigkeit und strafrechtlicher Verurteilung verloren. Nach insgesamt zwölf Jahren Haft im Gefängnis erhob er im Jahr 2022 schwerwiegende Vorwürfe des sexuellen Missbrauch s gegen seinen früheren Trainer Dirk Hordorff, der 2023 im Alter von 67 Jahren verstarb.

Eine vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) in Auftrag gegebene externe Kanzlei stufte die Schilderung eines konkreten Übergriffs als überwiegend wahrscheinlich ein. Trotz der Bestätigung dieser Bewertung durch die externe Prüfung bestritt Hordorff die Anschuldigungen zu seinen Lebzeiten, was zu einem langen Schatten über seine Karriere und die Organisation legte. Im März 2023 trat Hordorff als DTB-Vizepräsident zurück, ehe er wenige Monate später starb.

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Maximilian Abel kritisiert den DTB

Diese Vorgänge haben nicht nur das Leben Abels, sondern auch das Vertrauen in die Strukturen des deutschen Tennis nachhaltig erschüttert und führen zu einer aktuellen Kontroverse, die nun in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. In dem Podcast Freiraum mit dem Journalisten Nick Engelmann kehrt Maximilian Abel nun zu diesen traumatischen Ereignissen zurück, richtet seinen Blick jedoch nicht mehr primär auf den verstorbenen Trainer, sondern auf den Deutschen Tennis-Bund als Institution.

Abel wirft dem Verband vor, das Thema der Aufarbeitung interpersonaler Gewalt nicht konsequent genug verfolgt und aktiv unter den Tisch gekehrt zu haben. Er gibt zu verstehen, dass man im Verband offenbar erleichtert darüber sei, dass der Vorfall mit dem Tod Hordorffs ein natürliches Ende gefunden habe, anstatt sich mit der moralischen und organisatorischen Verantwortung auseinanderzusetzen. Abel kritisiert scharf, dass keine echten Entwicklungen in der Prävention zu erkennen seien, da man die Probleme vermeide.

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Konflikt zwischen Abel und Verband

DTB-Präsident Dietloff von Arnim habe ihn während seiner Haftzeit zwar zweimal besucht, doch jeder weitere Kontakt sei unterblieben. Abel empfindet dieses Verhalten als Zeichen mangelnden Engagements und als Versuch, die Affäre zu beruhigen, statt die Systeme zu reformieren. Die Enttäuerung geht tief, da er sich von der höchsten Ebene des Verbands im Stich gelassen fühlte, nachdem die anfängliche Geste des Besuchs als oberflächlich interpretiert wird. Der DTB dementiert diese Vorwürfe in einer offiziellen Erklärung und weist die Anschuldigungen kategorisch zurück.

Der Verband betont, dass die Aufarbeitung und Prävention von Gewalt zentrale und fortlaufende Aufgaben seien, denen man sich mit zahlreichen Maßnahmen stelle. Als Beleg führt man die Einrichtung einer unabhängigen Kommission im Mai 2023 an, die nicht nur die bekannt gewordenen Fälle aufgearbeitet, sondern auch Empfehlungen zur Stärkung der Präventionsstrukturen erarbeitet habe. Diese Kommission habe zudem umfassende Gespräche mit Maximilian Abel geführt, um Präventionsmaßnahmen zu diskutieren.

DTB weist Vorwürfe kategorisch zurück

Präsident von Arnim verteidigt seine Haltung mit dem Hinweis, er habe主动 den Kontakt gesucht und ein ständiges Angebot für weitere Gespräche gemacht, weshalb es keinen Kontaktabbruch gebe. Die konkreten Vorwürfe gegen Hordorff, die sich teilweise bereits in Abels Jugendjahren um das zwölfte Lebensjahr begannen, beschreiben ein Machtgefälle, das durch verbale Demütigungen und physische Nähe eingeleitet wurde.

Der schwerwiegendste Vorfall betrifft ein Ereignis im Jahr 2003 in Hamburg, bei dem Hordorff Abel nach Angaben von Abel in seinem Hotelzimmer mit einem Gürtel schlug und sexuell missbraucht haben soll. Trotz der juristischen und biografischen Belastungen sucht Abel nun den Dialog mit dem Hessischen Tennis-Verband, um Prävention und Sensibilisierung voranzubringen und betroffenen Athleten konkrete Anlaufstellen zu bieten, um ähnliche Schicksale in der Zukunft zu verhindern und Heilungsprozesse zu unterstützen.