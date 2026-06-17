Maximilian Arnold könnte Wolfsburg verlassen

Der Kapitän des VfL Wolfsburg, Maximilian Arnold, beschäftigt sich mit einem Abschied von seinem Verein. Die Tendenz geht in diese Richtung, nachdem der Verein in die 2. Liga abgestiegen ist. Arnold ist eine Klub-Ikone und eine Option für seine Zukunft ist nicht denkbar. Er könnte nach einem größeren Klub im Ausland suchen, der auch international spielt.

Kurz nachdem Dieter Hecking vom Trainer zum Sport -Boss befördert worden war, lud er alle Mitarbeiter des VfL Wolfsburg zur Antrittsrede ein. Als er über den Abstieg aus der Bundesliga sprach, brach ihm die Stimme, seine Augen wurden feucht.

Hecking weiß genau, was dieser Abstieg für den Verein bedeutet. Nun kostet der Abstieg die Wolfsburger möglicherweise ihren Kapitän, Maximilian Arnold. Denn nach Informationen von SPORT BILD beschäftigt sich Arnold mit einem Abschied von seinem VfL und hat das auch den Verantwortlichen intern mitgeteilt. Eine Nachricht, die gerade bei den Fans einschlägt wie der Abstieg selbst.

Denn Arnold ist eine Klub-Ikone. Er kam als Jugendlicher, wurde mit dem Klub Pokalsieger und Vizemeister, verhinderte aber auch zweimal den Abstieg in der Relegation. In der entscheidenden Phase der vergangenen Saison konnte der Mittelfeldspieler nicht mehr eingreifen, weil er an einer hartnäckigen Leistenverletzung leidet. Mehrfach hatte Arnold in seiner Wolfsburger Zeit Angebote von anderen Klubs ausgeschlagen, betonte immer wieder die familiäre Bedeutung des VfL für ihn.

In der vergangenen Saison stockte seine Vertragsverlängerung, weil der damalige Manager Peter Christiansen ohne den Kapitän plante. Doch nach einem Veto von Volkswagen bekam der Führungsspieler einen neuen Kontrakt. Und nun gibt es ausgerechnet in der schwärzesten Stunde des Vereins die Trennung? Die Tendenz ging zuletzt in diese Richtung.

Die 2. Liga war nie das, was sich der ambitionierte Arnold sportlich vorstellen konnte. Daher ist eine Option für seine Zukunft auch nicht denkbar. Arnold hatte immer wieder mal davon gesprochen, dass er zum Karriereende hin bei seinem Jugendverein Dynamo Dresden spielen wolle, dem auch sein Herz gehört.

Allerdings spielen die Sachsen in der 2. Liga eine schlechtere Rolle als Wolfsburg und können nicht im Ansatz mit dem Gehalt mithalten, das Arnold auch nach dem Abstieg beim VfL bekommt. Mit geschätzten drei Millionen Euro pro Jahr dürfte der dreimalige Nationalspieler einer der bestbezahlten Zweitliga-Spieler aller Zeiten sein. Bei solchen Zahlen können auch nicht alle Bundesligisten mithalten.

Wahrscheinlicher ist daher, dass Arnold nach einem größeren Klub im Ausland sucht, der auch international spielt. Nicht komplett auszuschließen ist auch, dass die großen Gehälter im arabischen Raum verlockend wirken - oder dass Arnold für seinen vielleicht letzten großen Vertrag ein Abenteuer wie die USA eingehen würde. Wolfsburgs neuer Trainer Tobias Strobl, Sportdirektor Pirmin Schwegler und Hecking haben aktuell im zentralen Mittelfeld ein Überangebot an Spielern. Der Brasilianer Vini Souza und Talent Bence Dardai sollen gehalten werden.

Elvis Rexhbecaj steht als Zugang fest. Mattias Svanberg und Yannick Gerhardt gelten als Abgangskandidaten. Die Zukunft von Christian Eriksen ist nach seinem zweiten Kollaps offen. Klar dagegen: Zu Wochenbeginn war eine Einigung mit Fabian Reese und dessen Klub Hertha BSC fast durch.

Vom VfL-Interesse am besten Zweitliga-Scorer der vergangenen Saison hatte SPORT BILD Anfang Mai exklusiv berichtet





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