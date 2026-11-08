Maximilian Mittelstädt: DFB-Nominierung und Tor gegen Werder Bremen

VfB-Star Maximilian Mittelstädt feiert einen erfolgreichen Monat mit einem entscheidenden Tor gegen Werder Bremen und einer Nominierung durch Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft. Seine Leistungen zählen.

Maximilian Mittelstädt durchlebt einen außergewöhnlich positiven Lebensabschnitt, der ihn emotional sehr fordert. Der 29-jährige Linksverteidiger des VfB Stuttgart hat sich in den vergangenen Tagen über drei herausragende Ereignisse gefreut. Diese Ereignisse definieren seinen aktuellen Status als gefeierter Sportler und zukünftiger Vater.

Die Erfolge begannen mit der freudigen Neuigkeit über die bevorstehende Geburt seines Kindes. Direkt daran schloss sich die Bestätigung seiner sportlichen Klasse durch die Nominierung durch die deutsche Fußballnationalmannschaft an. Den sportlichen Höhepunkt bildete schließlich der entscheidende Treffer beim 1:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen am Samstagabend.

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Emotionaler Höhepunkt beim Siegtreffer

Maximilian Mittelstädt erzielte das Siegtor in der siebten Minute und bescherte seinen Mitspielern den vierten Ligasieg der aktuellen Saison. Nach dem Abpfiff erzählte er, dass er ursprünglich einen speziellen Jubel für seinen nahenden Vaterstatus geplant hatte. Die Emotionen des Moments überlagerten jedoch diesen Gedanken vollständig.

Stattdessen vollzog der 29-Jährige den klassischen Knierutscher, der im deutschen Fußball für Tore auf der Außenposition üblich ist. Diese Geste diente dabei als indirekter Gruß an seine Frau Lea. Er freute sich extrem über die positive Entwicklung und betont, dass Vater zu werden das Schönste im Leben sei.

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Familienhilfe und strategischer Abschluss

Der Torerfolg war ein gemeinsamer Erfolg der Familie Mittelstädt. Sein Bruder Freddy, der 26-jährige Torhüter, trug maßgeblich zur Vorbereitung des Goals bei. Maximilian Mittelstädt erklärte, dass ihm sein Bruder stets rät, Bälle flach in die lange Ecke oder hoch in die kurze Ecke zu schießen.

Nach dem Spiel bestätigte Freddy diese Strategie in einer Nachricht. Der VfB-Star entschied sich bewusst dafür, den Ball hoch ins kurze Eck zu schießen. Diese taktische Entscheidung seines Bruders zahlte sich unmittelbar aus und sicherte den wichtigen Dreierpunkt für die Stuttgarter.

DFB-Coach Klopp belohnt konstante Leistungen

Parallel zu den Vereinsangelegenheiten erhielt Maximilian Mittelstädt die Bestätigung auf nationaler Ebene. Bundestrainer Jürgen Klopp, der 59-jährige Coach, nominierte den Linksverteidiger erneut für das Aufgebot. Diese Berufung ist eine direkte Belohnung für die bisher stark verlaufene Saison des Stuttgart-Spielers.

Die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler verlief über digitale Kanäle. Klopp rief seinen Schützling an, erhielt jedoch keine Verbindung. Anschließend hinterließ er eine Sprachnachricht, die die freudige Nachricht übermittelte. Diese direkte Ansprache unterstreicht die Wertschätzung innerhalb des DFB-Teams.

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Weiterer Spielrhythmus statt Pause

Während die restlichen Teamkollegen des VfB eine Woche Pause einlegen dürfen, wechselt Mittelstädt in das Lager der Nationalmannschaft. Er sieht dies als Vorteil für seine persönliche Verfassung. Der 29-Jährige möchte nicht eine ganze Woche nur herunterfahren und die Energie verlieren.

Stattdessen profitiert er davon, weiter Fußball zu spielen und in seinem gewohnten Rhythmus zu bleiben. Diese fortlaufende Aktivität tut ihm möglicherweise gut und stabilisiert seine mentale und physische Verfassung. Der Fokus liegt nun auf der weiteren Entwicklung in der DFB-Auswahl.