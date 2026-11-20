Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Maximilian Wüst übernimmt das Präsidium des Bundesrates. Er wird zum zweiten Mann im Staat und vertritt die Länderkammer international sowie bei Verhinderung des Bundespräsidenten.

Maximilian Wüst hat am Freitag das Präsidium des Bundesrat es übernommen und ist damit zum zweiten Mann im Staat aufgerückt. Kurz nach dem Empfang eines Gastes aus Vilnius hat sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in sein neues Amt eingeführt, ohne die aktuellen Diskussionen um einen potentiellen Kanzlerwechsel in der Union direkt aufzugreifen. Er verzichtete darauf, dem angeschlagenen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz die politische Machtfrage zu stellen, konzentrierte sich stattdessen auf seine verfassungsrechtliche Rolle.

Verfassungsrechtliche Bedeutung und Nachfolgeregelung

Das Grundgesetz definiert die Befugnisse des Bundesratspräsidenten nüchtern und klar. Im Falle der Verhinderung des Bundespräsidenten oder bei einer vorzeitigen Erledigung des Amtes nimmt der Präsident des Bundesrates die Aufgaben des Staatsoberhaupts wahr. Sollte also der amtierende Bundespräsident oder dessen mögliche Nachfolgerin Ilse Aigner ausfallen, ist Maximilian Wüst gefragt. Dies gilt sowohl bei akuter Krankheit als auch während eines Urlaubs oder im Falle eines Rücktritts. Historisch muss dies nicht zwangsläufig so dramatisch verlaufen, wie es 2010 geschehen war, als der damalige Bundesratspräsident Horst Köhler kurz vor einer Amtseinführung stand.

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Über diese Notfunktion hinaus führt Wüst das Amt des Repräsentanten des Verfassungsorgans Bundesrat im In- und Ausland. Dazu gehören Auslandsreisen und die Aufnahme internationaler Gäste, was das zusätzliche Amt wie auf den Leib geschneidert scheint. Seine präsidiale Führung in Nordrhein-Westfalen, die den Wert von Kompromiss und Konsens beschwört, hat ihm den Ruf eines quasi staatlichen Repräsentanten der Region eingebracht.

Führungstil und politische Positionierung

Wüst gilt als diszipliniert, vorsichtig und misstrauisch, was auf Fehlervermeidung bedacht ist. Er stellt damit das direkte Gegenteil zu seinem Parteifreund und Landsmann dar, der für seine Schläue bekannt ist. Schnoddrige Reden oder tollpatschige Kommunikation liegen dem Westfalen fern, und er hält wenig von Getöse, einem seiner Lieblingsbegriffe. Während die Grünen in NRW den großen Koalitionspartner loben, wirft die oppositionelle SPD Wüst vor, er meide politisches Profil und interessiere sich primär für schöne Bilder.

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In seiner Antrittsrede am Freitag betonte Wüst, dass der Bundesrat der Stabilitätsanker der Demokratie sei. Er verbreitete Optimismus unter dem Motto Kopf hoch, Deutschland und mahnte verständliche Sprache an. Dabei erinnerte er an die Gleichschaltung der Länder durch die Nationalsozialisten im März 1933. Das Motto der Bundesratspräsidentschaft Nordrhein-Westfalens lautet Gemeinsam verbunden, um zu verdeutlichen, dass Zusammenhalt wesentlich zur Stärke des Landes beiträgt.

Politische Herausforderungen im Bundesrat

Trotz seines gefühlten Status als Präsident von NRW liegt vor Wüst eine steinige Wegstrecke mit drei konkreten Herausforderungen. Bereits in der nächsten Plenarsitzung am 18. Dezember muss er mit dem ersten AfD-Ministerpräsidenten umgehen. Ulrich Siegmund will sich am 8. Dezember in Magdeburg zum Regierungschef wählen lassen. Die künftige Sitzungsleitung der Länderkammer, in der es ruhig zugeht und weder Beifall noch Zwischenrufe üblich sind, könnte bei einem solchen Besuch knifflig werden.

Diese Rolle könnte auch die politische Dynamik auf Bundesebene beeinflussen. Auch wenn Gerüchte über einen Kanzlertausch derzeit verstummt sind, könnte Friedrich Merz abermals unter Druck geraten. In solchen Momenten werden viele Blicke auf Maximilian Wüst und CSU-Chef Markus Söder gerichtet. Fragen entstehen, ob Wüst womöglich erst einmal CDU-Chef wird und eines Tages als Kanzlerkandidat antritt.

Zukunftsausblick und mediale Wahrnehmung

Kurz nach seiner Antrittsrede rief Sitzungsleiter Wüst freies Reden ans Rednerpult. Viele Kameras klickten während der Rede von Manuela Schwesig, während Wüst hinter ihr saß. Viele Beobachter fragten sich, ob sie hier zwei potentielle Kanzlerkandidaten für 2029 vor sich sahen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass das weitgehend geräuschlose Regieren in NRW zu funktionieren scheint, wobei die Parteien stärker sind als im Bund.

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Was jedoch passiert, sollte das Ansehen der Union im Bund weiter sinken, bleibt abzuwarten. Benötigt Wüst nach einer Wahl einen weiteren Koalitionspartner, wäre dies ein Dämpfer für den zweiten Mann im Staate, den gefühlten Präsidenten von NRW und erst recht für den Ersatzkanzler. Seine Fähigkeit, Konsens zu wahren, wird in dieser komplexen Lage von entscheidender Bedeutung sein.