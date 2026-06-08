Der Edge Rusher war kurz vor Beginn der neuen Saison noch in Gefahr, die Franchise zu verlassen, als er in einem Trade zu den Baltimore Ravens wechseln sollte. Doch der Deal platzte in letzter Sekunde und Crosby konzentriert sich nun voll und ganz auf die kommende Spielzeit in Las Vegas.

Maxx Crosby ist wieder ein wichtiger Teil der Las Vegas Raiders . Der Edge Rusher war kurz vor Beginn der neuen Saison noch in Gefahr, die Franchise zu verlassen, als er in einem Trade zu den Baltimore Ravens wechseln sollte.

Doch der Deal platzte in letzter Sekunde und Crosby konzentriert sich nun voll und ganz auf die kommende Spielzeit in Las Vegas. In einem Interview mit der Associated Press erklärte der 28-Jährige, dass das Thema des geplatzten Trades für ihn längst Geschichte ist. Er habe viel über die Liga und die Organisation gelernt und sei jetzt mehr denn je motiviert, um in der kommenden Saison Erfolge zu feiern.

Crosby unterzog sich in Januar einer Operation wegen eines Meniskusrisses und verpasste die letzten beiden Spiele der abgelaufenen Spielzeit. Doch nun ist er auf dem Weg der Genesung und plant, für das Trainingcamp im Juli wieder einsatzbereit zu sein. Die Las Vegas Raiders haben in der Vorbereitung auf die neue Saison ordentlich nachgelegt. Die Defense wurde mit den Verpflichtungen von Linebackern Quay Walker und Nakobe Dean sowie Defensive End Kwity Paye gestärkt.

Die Offense wurde mit dem vielversprechenden Quarterback-Talent Fernando Mendoza und dem besten Center der Liga, Tyler Linderbaum, aufgewertet





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