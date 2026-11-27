Maxx Morando, Schlagzeuger der Band Liily und Musikproduzent, hat Miley Cyrus geheiratet. Die Zeremonie fand am Pool unter einem mit weißen Blumen geschmückten Bogen statt. Morando arbeitet zudem als Songwriter und Produzent, unter anderem für das Album Endless Summer Vacation von Cyrus.

, und damit steht er mehr im Rampenlicht als je zuvor. Finanziell hat sich der Musik er allerdings schon lange ein eigenes Standbein aufgebaut. Wie hoch sein Vermögen genau ist, hat er nie verraten.

Mehrere Medien schätzen es auf rund 2,7 Millionen Euro, eine offiziell bestätigte Summe gibt es aber nicht, wie vor allem mit Musik, und zwar gleich in mehreren Rollen: Er ist Schlagzeuger, Musikproduzent und Songwriter. Einem größeren Publikum ist er vor allem als Schlagzeuger der Rockband Liily bekannt, die 2016 in Los Angeles gegründet wurde und sich seither in der Indierockszene etabliert hat.

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Darüber hinaus istauch abseits der Bühne aktiv: Er arbeitet als Musikproduzent und beteiligt sich am Songwriting für andere Künstler. Seine Tätigkeiten im Studio bilden neben seiner Arbeit mit der Band eine wichtige Grundlage seines Einkommens.bei The Regrettes am Schlagzeug. Mit dieser Band spielte er Titel wie "Hey Now" und "Marshmallow World" ein. Auch mit seiner heutigen Ehefrau hat er schon beruflich zusammengearbeitet.