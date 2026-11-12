Maybrit Illner am 12. November 2026: Europa im Fokus der Ukraine-Debatte

ZDF-Moderatorin Maybrit Illner diskutiert am 12. November 2026 um 22:15 Uhr über die Zukunft Europas und die Ukraine. Kern ist die Frage nach der europäischen Einigkeit.

Am Donnerstag, dem 12. November 2026, widmet sich die etablierte ZDF -Sendung Maybrit Illner den geopolitischen Spannungen in Europa. Die Sendung läuft ab 22:15 Uhr im Hauptabendprogramm des ZDF. Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht die zentrale Frage: Land für Frieden - wird Europa neu aufgeteilt? Die Diskussion befasst sich mit der Situation, in der ein Waffenstillstand erneut abgelehnt wird, was Europa dazu zwingt, seinen politischen Einfluss auf die laufenden Verhandlungen zu sichern.

Die aktuelle politische Lage in Europa

Die Sendung beleuchtet die aktuellen Konflikte rund um den Krieg in der Ukraine. Im Fokus steht die Frage, ob Europa mit einer Stimme sprechen kann. Gleichzeitig herrscht innerhalb der Europäischen Union Uneinigkeit darüber, wie die Ukraine finanziell unterstützt und wiediplomatisch gemeinsam auftreten soll. Die Diskutanten erörtern, ob und wie Europa mitentscheiden kann, wie es um die Ukraine und die Sicherheit des Kontinents weitergeht.

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Politische und diplomatische Herausforderungen

Ein zentraler Aspekt der Diskussion ist die Reaktion auf die Ablehnung eines Waffenstillstands. Europa versucht in dieser Phase, seinen Einfluss auf die Verhandlungen zu sichern. Die Sendung untersucht die strategischen Optionen, die der Union zur Verfügung stehen. Dabei geht es nicht nur um militärische oder humanitäre Hilfe, sondern vor allem um die diplomatische Handlungsfähigkeit der Mitgliedsstaaten.

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Wiederholung und digitale Verfügbarkeit

Zuschauer, die die Live-Sendung verpasst haben, können die Ausgabe am folgenden Tag erneut verfolgen. Die Sendung läuft noch einmal als Wiederholung im Fernsehen. Zusätzlich ist das Gespräch ab 16 Uhr auf dem Streaming- und Fernsehkanal phoenix verfügbar. Dies ermöglicht es einem breiten Publikum, sich unabhängig von der Live-Sendung über die aktuellen politischen Entwicklungen zu informieren und die Positionen der Gäste nachzuvollziehen.