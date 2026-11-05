Maybrit Illner diskutiert am 5. November 2026 um 22:15 Uhr im ZDF die außenpolitischen Folgen der US-Zwischenwahlen. Schwerpunkte sind Trumps Kurs, der Iran und der Ukraine-Krieg.

Die etablierte ZDF-Politshow " Maybrit Illner" widmet sich am Donnerstag, dem 5. November 2026, einer hochaktuellen geopolitischen Fragestellung. Moderiert von der erfahrenen Journalistin Maybrit Illner dreht sich die Ausgabe ausschließlich um die außenpolitischen Implikationen der jüngsten US-Zwischenwahlen. Der Titel des Programms lautet: "Wahl verloren, Macht erhalten - wird Trump noch gefährlicher?" Damit rückt das Verhältnis Donald Trumps zu Russland sowie dessen mögliche Auswirkungen auf die globale Sicherheitsarchitektur in den Fokus der Analyse.

Außenpolitische Folgen der US-Zwischenwahlen

Im Mittelpunkt der Diskussion am Abend stehen drei schwerwiegende internationale Krisenherde, die in diesem Kontext analysiert werden. Zunächst wird die festgefahrene Lage im Iran beleuchtet, wobei die Stabilität im Nahen Osten im Vergleich zu früheren Phasen neu bewertet wird. Zum zweiten Thema zählt die schwierige Aussichtsweise auf ein baldiges Ende des Ukrainekriegs, wobei die Frage im Raum steht, wie sich die US-amerikanische Politik gegenüber Kiew und Moskau entwickeln wird.

Also read Dogecoin Prognose November 2026 nach dem Todeskreuz, warum große Wale 120 Millionen DOGE abgeben

Ein dritter kritischer Aspekt ist die direkte Beziehung zwischen Donald Trump und dem russischen Staatsoberhaupt. Die Sendung untersucht, welchen Einfluss deutsche und europäische Staatsbürger sowie ihre Regierungen auf mögliche künftige Friedensverhandlungen ausüben können. Dabei wird explizit hinterfragt, ob die Interessen der Ukraine bei allen strategischen Überlegungen ausreichend berücksichtigt werden oder ob sie als Tauschobjekt fungieren könnten.

Gäste und fachliche Perspektiven

Zur Klärung dieser komplexen Zusammenhänge hat das Team von "Maybrit Illner" am Donnerstag, dem 5. November 2026, eine diverse Gruppe von Experten eingeladen. Als erster Gast tritt Ben Hodges auf, der 68-jährige US-General a. D. und ehemaliger Oberkommandeur der US-Armee in Europa. Seine militärische Expertise und seine Erfahrungen in der transatlantischen Verteidigungspolitik bilden eine zentrale Säule der Diskussion über die militärische Absicherung Europas.

Advertisement

Als zweiter wichtiger Akteur ist Frank Sauer zu Gast, ein 46-jähriger Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr München. Seine analytischen Beiträge werden dazu beitragen, die theoretischen und strategischen Dimensionen der aktuellen Lage zu beleuchten und in den größeren geopolitischen Kontext einzuordnen. Beide Gäste werden gemeinsam mit der Moderatorin die Risiken und Chancen für die europäische Sicherheitspolitik erörtern.

Ergänzt wird das Expertenteam durch einen Vertreter der politischen Praxis. Zu den Gästen gehört zudem der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der zugleich Mitglied im Auswärtigen Ausschuss ist. Diese Verbindung zur aktuellen deutschen Parteipolitik sorgt für eine direkte Einordnung der internationalen Ereignisse in die binnenpolitische Debatte und die strategischen Positionen der deutschen Regierung.

Sendetermine und Wiederholungen im Programm

Die Live-Ausstrahlung der aktuellen Ausgabe findet wie gewohnt um 22:15 Uhr im ZDF statt. Zuschauer, die der live Übertragung nicht beiwohnen können, haben zahlreiche Möglichkeiten, die Inhalte nachzuarbeiten. Direkt im Anschluss an die Live-Sendung steht die komplette Folge in der ZDF-Mediathek zum Streamen zur Verfügung. Dies bietet die Flexibilität, die detaillierte Analyse der Gäste und die Positionen der Moderatorin jederzeit und ortsunabhängig zu konsumieren.

Für diejenigen, die das Programm lieber im linearen Fernsehen verfolgen möchten, gibt es einen weiteren Termin. Am Donnerstag, dem 12. November 2026, wird die Sendung um 22:15 Uhr im ZDF wiederholt. Zusätzlich ist die Ausgabe ab dem nächsten Tag, dem 13. November, ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix zu sehen. Diese Verteilung der Sendezeiten stellt sicher, dass die wichtigsten politischen Diskussionen der Woche ein breites Publikum erreichen.

Advertisement

Die Sendung "Maybrit Illner" ist seit 1999 ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms und gilt als eine der wichtigsten Diskussionsrunden für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Jede Woche am Donnerstagabend diskutiert die Moderatorin mit hochrangigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen. Die Ausgabe vom 5. November 2026 verspricht dabei besonders intensiv zu sein, da sie die direkte Schnittstelle zwischen amerikanischen Wahlergebnissen und europäischer Sicherheitspolitik beleuchtet.

Die Auswahl der Gäste spiegelt die Bandbreite der betroffenen Perspektiven wider. Von militärischer Expertise über universitäre Forschung bis hin zur parlamentarischen Vertretung werden alle Ebenen der Entscheidungsfindung einbezogen. Durch die klare Struktur der Diskussion und die spezifischen Fragestellungen zu Iran, Ukraine und Russland erhält das Publikum einen tiefen Einblick in die Herausforderungen der modernen Außenpolitik.