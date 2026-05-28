Maycon Cardozo trifft sich mit Rodrygo von Real Madrid

Maycon Cardozo, das brasilianische Super-Juwel des FC Bayern, hat sich überraschend mit dem Star-Stürmer Rodrygo von Real Madrid getroffen. Das Treffen fand in Brasilien statt, wo Maycon im Urlaub war.

Maycon Cardozo , das brasilianische Super-Juwel des FC Bayern, hat sich überraschend mit dem Star-Stürmer Rodrygo von Real Madrid getroffen. Das Treffen fand in Brasilien statt, wo Maycon im Urlaub war.

Sein Papa und Mentor, der ehemalige Profi-Stürmer Douglas Cardozo, nahm ihn zu einem Heimspiel seines Ex-Vereins Santos mit. Rodrygo war auch vor Ort, da er vor seinem Wechsel zu Real Madrid für Santos spielte. Maycon bewundert Rodrygos Erfolge und träumt davon, einen ähnlichen Weg gehen zu können. Er hofft, eines Tages mit Rodrygo für die brasilianische Nationalelf spielen zu können.

Bisher wurde Maycon noch nie für ein U-Nationalteam Brasiliens nominiert, obwohl er starke Leistungen bei Bayern in der U19, im Regionalliga-Team sowie bei den Profis gezeigt hat. In der kommenden Saison will Maycon wieder mit voller Fitness bei Bayern angreifen und sich so weiter für eine Chance bei der Seleção empfehlen. Sollten die Brasilianer ihn nicht aufnehmen, könnte er sich für eine Zukunft beim portugiesischen Verband entscheiden.

Dank der Familiengeschichte seines Vaters könnte Maycon auch für Portugal spielen, da er sich in Thailand aufwuchs, aber von portugiesischen Wurzeln ist





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