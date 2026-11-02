Mayfair Gold: Fenn-Gib-Projekt in Ontario für beschleunigte Genehmigungen ausgewählt

Mayfair Gold Corp. erhielt im Ontario 1P1P-Programm Status für Fenn-Gib. Ziel ist Genehmigung 2028 und Produktion 2030. Minister Lecce betont 50% schnellere Prozesse und 700 Arbeitsplätze.

Das kanadische Bergbauunternehmen Mayfair Gold Corp. hat am 2. November 2026 eine wesentliche Zusage der Provinzregierung Ontario erhalten. Das vollständig im Eigentum von Mayfair befindliche Goldprojekt Fenn-Gib, das in der Region Timmins im Norden Ontarios liegt, wurde offiziell in das neue strategische Programm "One Project, One Process" (1P1P) aufgenommen. Diese Aufnahme markiert einen entscheidenden Schritt hin zu einer effizienteren Genehmigungsstruktur für Bergbauprojekte in der Provinz. Die Provinzregierung strebt damit an, administrative Hürden abzubauen und die Zeitpläne für die Projektentwicklung vorhersehbarer zu gestalten, um die wirtschaftliche Wertschöpfung aus den eigenen Ressourcen zu maximieren.

Zentrale Koordinierung und 50% schnellere Prüfung

Das Ministerium für Energie und Bergbau Ontarios fungiert im Rahmen des 1P1P-Konzepts als zentrale Koordinierungsstelle für alle erforderlichen Genehmigungen auf Provinzebene. Durch die Bündelung der Zuständigkeiten sollen die Prüfszeiten der Behörden um genau 50 Prozent verkürzt werden. Diese administrative Umstrukturierung zielt darauf ab, Doppelarbeit zu eliminieren und den Weg zu einer Baubeschlussfassung deutlich zu beschleunigen. Mayfair Gold rechnet darauf basierend damit, dass die notwendigen Genehmigungen für den Bau bereits im Jahr 2028 erteilt werden können. Dies stellt einen signifikanten Fortschritt dar, da das Projekt damit schneller als die branchenüblichen Durchlaufzeiten bearbeitet wird.

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Wirtschaftliche Auswirkungen und Stellenplanung

Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau in Ontario, hob die transformative Wirkung des neuen Rahmens hervor und betonte, dass Verzögerungen in der Vergangenheit die Vermarktung der Ressourcen Ontarios behindert haben. Das Fenn-Gib-Projekt von Mayfair Gold ist darauf ausgerichtet, während der Bauphase sowie im gesamten kommerziellen Betrieb erhebliche wirtschaftliche Vorteile für die Region zu generieren. Die Planung sieht vor, dass die kommerzielle Produktion bereits im Jahr 2030 beginnen könnte. Laut Angaben des Ministers wird das Projekt voraussichtlich mehr als 700 Arbeitsplätze schaffen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Ontarios um etwa 3 Milliarden US-Dollar steigern. Lecce forderte eine beschleunigte Beschleunigung der Genehmigungsverfahren im Herbst, um Investitionen in Milliardenhöhe freizusetzen und gut bezahlte Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen.

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Indigene Konsultation und strategische Partnerschaft

Ein zentraler Bestandteil des 1P1P-Rahmenwerks ist die koordinierte Konsultation der indigenen Gemeinschaften auf Projektebene. Dieser Prozess steht im Einklang mit der Konsultationspflicht der Krone gemäß Abschnitt 35(1) des Verfassungsgesetzes von 1982. Mayfair Gold plant die Zusammenarbeit mit der Apitipi Anicinapek Nation (AAN) sowie den identifizierten indigenen und lokalen Gemeinschaften. Das Ministerium hat betont, dass die Koordinierung der Verfahren den Verwaltungsaufwand für indigene Gemeinschaften verringert, ohne die Intensität der Konsultation selbst einzuschränken. Drew Anwyll, P.Eng., Vorstandsvorsitzender von Mayfair Gold, erklärte stolz, dass die Einstufung im 1P1P-Programm die gründliche Arbeit des Teams und die hohe Qualität der gesammelten Basisdaten würdigt. Das Unternehmen ist bestrebt, dieses Vertrauen in die weitere Entwicklung des Projekts als in Ontario ansässiges Goldprojekt einzuhalten.

Administrative Struktur und Mine Authorization Team

Die Umsetzung des koordinierten Ansatzes erfolgt durch die Einrichtung des "Mine Authorization and Permitting Delivery Team" (MAPDT). Dieses Team untersteht direkt dem Ministerium für Energie und Bergbau und dient als einzige administrative Anlaufstelle für die Genehmigung, Zulassung und Freigabe von Bergbauprojekten. Durch diese Struktur soll die Vorhersehbarkeit der Verfahren verbessert und der administrative Aufwand für alle Beteiligten reduziert werden. Mayfair Gold betrachtet diesen Schritt als fundamental für die Strategie, das Fenn-Gib-Projekt schnellstmöglich durch die Planungs- und Bauphase bis hin zum Betrieb voranzutreiben. Die Provinzregierung sieht dies als notwendigen Schritt, um von einer der langsamsten Regionen der Welt bei der Eröffnung von Bergwerken zu einer der wettbewerbsfähigsten in der industrialisierten Welt zu werden.