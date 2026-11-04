Mazda CX-60 mit 3,3-Liter-Diesel: Stärkeres Fahrwerk und Sechszylinder

Der Mazda CX-60 punktet mit einem neuen 3,3-Liter-Sechszylinder-Diesel und optimiertem Fahrwerk. Gegenüber BMW und Mercedes ist er günstiger, hat aber Nachteile.

Der Mazda CX-60 setzt mit einem 3,3-Liter-Sechszylinder-Diesel deutliche Akzente im Segment der großen SUV. Das Fahrzeug bietet 254 PS und 550 Nm Drehmoment bei einem Preis von 57.250 Euro. Damit positioniert sich Mazda gezielt gegen teurere Konkurrenten aus München und Stuttgart. Ein überarbeitetes Fahrwerk soll die früheren Stabilitätsprobleme lösen und die Fahrdynamik verbessern.

Motorleistung und Fahrwerksoptimierung

Mazda hat die Konstruktion des CX-60 grundlegend überarbeitet, um die Sicherheit und den Fahrkomfort zu steigern. Frühere Tests zeigten Probleme mit der Hinterachse bei Bodenwellen und schnellen Ausweichmanövern. Die Ingenieure haben nun veränderte Stoßdämpfer, weichere Hinterachsfedern und eine neue Lenkgeometrie eingebaut. Der hintere Querstabilisator entfällt vollständig, was die Federung an der Hinterachse flexibler macht.

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Die Maßnahmen zeigen Wirkung: Der CX-60 fährt jetzt deutlich sicherer und die Lenkung arbeitet präziser. Das ESP fängt ein ausbrechendes Heck zuverlässig ein, sodass die Räder den Bodenkontakt auch bei Unruhe nicht verlieren. Allerdings bleiben gewisse Schwächen erhalten. Bei schnellen Richtungswechseln neigt sich die Karosserie weiterhin stark zur Seite, und Bodenwellen führen weiterhin zu Schwingungen im Fahrwerk.

Das technische Highlight bleibt der 3,3-Liter-Reihensechszylinder-Diesel. Er leistet 254 PS und entwickelt 550 Nm Drehmoment. Der knapp zwei Tonnen schwere Mazda beschleunigt in 7,4 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 219 km/h. Trotz des großen Hubraums ist der Motor dank technischer Maßnahmen sparsam. Im Test verbrauchte AUTO BILD durchschnittlich 7,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer.

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Reichweite und Vergleich mit BMW und Mercedes

Der Mazda CX-60 überzeugt insbesondere auf der Autobahn durch Laufruhe und Effizienz. Bei 140 km/h dreht der Motor gerade einmal 2000 Umdrehungen pro Minute. Selbst bei 170 km/h bleibt der Geräuschpegel angenehm niedrig. Bei einem Tankvolumen von rund 60 Litern ergibt sich daraus eine Reichweite von ungefähr 783 Kilometern. Das praktische Ladefassungsvermögen liegt zwischen 570 und 1726 Litern im Kofferraum.

Beim Preis liegt der Mazda CX-60 deutlich unter der Konkurrenz. Für 57.250 Euro erhält der Käufer einen Diesel mit Allradantrieb. Ein BMW X3 40d kostet mindestens 71.000 Euro. Noch teurer ist der Mercedes GLC 450d mit einem Einstiegspreis von 78.849 Euro. Mazda setzt hier auf ein klares Preis-Leistungsversprechen, das besonders bei den Anschaffungskosten ins Gewicht fällt.

Neben dem Preis und der Motorisierung überzeugt das Fahrzeug mit einem hochwertigen Innenraum. Die Bedienelemente bestehen aus echten Tasten und Drehreglern, was vielen Fahrern die Haptik und Einfachheit schätzt. Der Platzangebot ist großzügig dimensioniert. Der CX-60 darf zudem bis zu 2,5 Tonnen anhängen, was ihn für Nutzer mit Wohnmobilen oder Booten interessant macht.

Gesamtbewertung und Unterhaltskosten

Trotz des günstigeren Kaufpreises zeigt sich ein differenziertes Bild bei den laufenden Kosten. Beim Unterhalt schrumpft der Preisvorteil von Mazda gegenüber BMW und Mercedes. Versicherung, Wartung und Kfz-Steuer fallen vergleichsweise hoch aus. Käufer müssen daher die gesamten Lebenszykluskosten gegen den Anschaffungspreis abwägen.

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Die Kombination aus Sechszylinder-Diesel, Allradantrieb und dem aktuellen Fahrwerk macht den Mazda CX-60 zu einer ernstzunehmenden Alternative im Premiumsegment. Die Optimierung des Fahrgestells hat die Stabilität verbessert, auch wenn die Karosserie Neigung zum Wippen behält. Für Nutzer, die Leistung, Raumangebot und einen niedrigeren Einstiegspreis schätzen, bleibt das Modell eine relevante Option.