Mbappé fällt im Nations-League-Duell gegen Italien aus

Mbappé fehlt Frankreich im Nations-League-Duell gegen Italien wegen leichter Schmerzen. Gegen die Türkei in Bordeaux soll er wieder dabei sein.

Die französische Nationalmannschaft muss im Nations-League-Kracher gegen Italien auf Mbappé verzichten. Der Offensivstar kann laut Bericht nicht auflaufen, nachdem er leichte Schmerzen verspürt hat. Die Absage fiel vor dem Spiel am Donnerstag, das in einer Partie gegen den Gegner aus Italien ausgetragen wird.

Im Anschluss trifft das französische Starensemble in Bordeaux auf die Türkei. Trainer Zidane hofft nach eigener Aussage, dass es sich um nichts Ernstes handelt. Mbappé soll am Sonntag wieder zur Verfügung stehen.

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Mbappé fehlt wegen leichter Schmerzen im Italien-Spiel

Mbappé fehlt Frankreich im Duell mit Italien, weil der Stürmer leichte Schmerzen verspürt hat. Zidane erklärte, dass man kein Risiko eingehen wolle und die Entscheidung entsprechend getroffen wurde.

Zidane räumte ein, dass der Verlust eines Spielers bedauerlich sei. Gleichzeitig betonte er, dass solche Ausfälle zum Fußball dazugehören. Seine Hoffnung richtet sich darauf, dass der Angreifer bald wieder in den Kader zurückkehren kann.

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Mancini gibt Zidane einen Rat mit Augenzwinkern

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini hat Zidane vor dem Spiel scherzhaft eine Empfehlung mit auf den Weg gegeben. Er riet dazu, für das Spiel am nächsten Tag kein Risiko einzugehen.

Mancini erklärte mit einem Augenzwinkern, dass es besser sei, wenn Mbappé nicht spiele, damit er sich für die kommenden Aufgaben erholen könne. Die Bemerkung wurde von ihm ironisch vorgetragen und nicht als ernsthafte Forderung formuliert.

Zudem meinte Mancini schmunzelnd, dass es nichts ausmachen würde, wenn Michael Olise sich in der Nacht eine Erkältung einfange. Olise spielt beim FC Bayern München. Von einem Fehlen des Topspielers ist bislang jedoch nichts bekannt.

Türkei-Spiel in Bordeaux als nächster Termin

Das nächste Spiel der französischen Nationalmannschaft findet gegen die Türkei in Bordeaux statt. Mbappé soll dort nach den Aussagen von Zidane wieder zum Aufgebot gehören.

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Für Frankreich bedeutet der kurzfristige Ausfall eine Umstellung im Angriff gegen Italien. Ob der Stürmer am Sonntag tatsächlich wieder einsatzbereit ist, hängt von seinem Gesundheitszustand ab, über den der Verband bislang keine weiteren Details genannt hat.