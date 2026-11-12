Mbappé im Kader: Zidane ändert Taktik vor Italia-Spiel

Zinédine Zidane nominiert Kylian Mbappé doch für das Nations-League-Spiel gegen Italien. Der Star steht auf der Bank, ein Einsatz ist möglich.

Kylian Mbappé bleibt Frankreich für das wichtige Nations-League-Spiel gegen Italien erhalten. Der 27-jährige Superstar steht trotz anfänglicher Zweifel regulär im Kader der Équipe Tricolore. Peppe Di Stefano von Sky Sport berichtet über diese überraschende Entwicklung. Zuvor hatte Trainer Zinédine Zidane einen Einsatz für das Match ausgeschlossen.

Mbappés Kaderstatus und Einsatzplanung

Der Spieler vom Real Madrid wird das Spiel im San Siro zunächst auf der Bank verbringen. Ein Kurzeinsatz ist jedoch nicht ausgeschlossen, falls die Situation es erfordert. Mbappé kämpft aktuell mit Problemen am Oberschenkel, was die Unsicherheit begründet. Trainer Zinédine Zidane hatte am gestrigen Mittwoch noch klar Stellung bezogen. Er sagte, der Spieler habe leichte Schmerzen verspürt und gehe kein Risiko ein.

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Die Hoffnung gilt nun, dass nichts Ernstes vorliegt. Mbappé könnte am Sonntag wieder fit für das Team sein. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft ist somit nominell verfügbar. Die Entscheidung liegt nun bei der Fitnesskontrolle vor dem Anpfiff. Ein möglicher Einsatz wäre ein Taktikwechsel gegenüber den bisherigen Plänen.

Spannungen im Lager der Équipe Tricolore

Das Verhältnis zwischen Zinédine Zidane und Kylian Mbappé scheint aktuell belastet zu sein. Laut der französischen Zeitung L'Equipe herrscht im Camp der Nationalmannschaft eine angespannte Stimmung. Der Kapitän fühlt sich nach Berichten zunehmend isoliert von den Teamkollegen und der Führung. Diese Distanz steht im Gegensatz zu den guten Zeiten unter Didier Deschamps.

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Der 54-jährige Nachfolger von Didier Deschamps hat andere Prioritäten gesetzt. Mbappé zeigte Unverständnis bei der Aufstellung in der vergangenen Länderspielpause. Dort lief Ousmane Dembélé im Zentrum auf, während Mbappé auf dem linken Flügel spielte. Diese Rotation sorgte beim Real-Superstar für Frustration. Die unterschiedlichen Vorstellungen beeinflussen die aktuelle Vorbereitung.

Die Kommunikation zwischen dem Trainerstab und dem Star scheint nicht optimal zu fließen. Zidane wollte die Gesundheit des Spielers schützen und ihn schonen. Mbappé selbst ist wahrscheinlich motiviert, die Partie dennoch zu beeinflussen. Die Dynamik im Team könnte sich durch eine eventuelle Einwechslung wieder verändern.

Strategische Bedeutung für das Viertelfinale

Frankreich reist nach Mailand mit dem klaren Ziel vor Augen. Ein Sieg gegen Italien würde den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale sichern. Die Équipe Tricolore führt die Gruppe A1 aktuell mit zehn Punkten an. Italien belegt mit sieben Zählern den zweiten Platz in der Tabelle. Belgien hat bereits sechs Punkte erreicht.

Turkei ist in dieser Gruppe noch völlig punktlos. Mit einem Erfolg am Abend wäre der Platz im Viertelfinale nicht mehr zu nehmen. Die Punkteverteilung ermöglicht bereits jetzt eine positive Prognose. Frankreich hat die Kontrolle über das eigene Schicksal in der Hand. Italien muss punkten, um nicht abgehängt zu werden.

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Ausblick auf den letzten Gruppenspieltag

Die Nations League geht mit einem weiteren Duell weiter. Am letzten Spieltag wartet das Match mit der Türkei. Es findet am 15. November um 20:45 Uhr statt. Alle Teams haben noch die Möglichkeit, ihre Plätze zu festigen. Frankreich kann die Meisterschaft bereits im ersten Spiel fixieren.

Die Konzentration liegt nun auf dem Anpfiff gegen die Azzurri. Spieler und Trainer müssen die Verletzungsrisiken abwägen. Mbappés Status bleibt bis kurz vor dem Spiel offen. Die Fans in Frankreich hoffen auf eine starke Leistung ihres Stars. Die emotionale Lage im Team bleibt ein zu beobachtender Faktor.