Mbappé kehrt in die französische Nationalmannschaft zurück und wird als Kapitän fungieren

Der Real Madrid-Star Kylian Mbappé kehrt nach einer mehrwöchigen Abwesenheit in die französische Nationalmannschaft zurück. Nationaltrainer Didier Deschamps bestätigte, dass Mbappé an den kommenden Viertelfinalspielen der Nations League gegen Kroatien teilnehmen wird und als Kapitän fungieren wird.

Kylian Mbappé (26) hat bislang 86 Länderspiele für die französische Nationalmannschaft bestritten. Zuletzt stand der Real-Superstar zweimal nicht im Kader der Équipe Tricolore. Kylian Mbappé (26) stand zuletzt nicht einmal mehr im Kader der französischen Nationalmannschaft . Jetzt ist eine neue Entscheidung gefallen! Der Real-Superstar kehrt für die Viertelfinalspiele der Nations League gegen Kroatien (20./23. März) in die Équipe Tricolore zurück.

Das hat Nationaltrainer Didier Deschamps (56) in einem Interview mit der französischen Sportzeitung „L‘Équipe“ angekündigt. „Natürlich wird er dabei sein. Warum sollte er nicht da sein? Kylian wird da sein, wenn ihm bis dahin nichts passiert. Er hängt sehr an der französischen Nationalmannschaft, auch wenn er eine komplizierte persönliche Phase durchgemacht hat.“ Mbappé habe nun „alle seine Mittel wiedergefunden, und das zeigt sich zwangsläufig in seinem Spiel sowie in seinem Kopf“. Frankreichs Nationaltrainer bestätigte zudem, dass der Superstar von Real Madrid „Les Blues“ als Kapitän anführen wird. In den entscheidenden Nations-League-Spielen gegen Israel (0:0) und Italien (3:1) im November wurde der Star-Stürmer von Deschamps nicht für den Kader berücksichtigt – und das, obwohl Mbappé nicht verletzt oder angeschlagen war. Auch zuvor hatte der Coach bereits auf seinen Torjäger (48 Länderspiel-Tore) verzichtet. „Ich habe Gespräche mit ihm geführt. Ich habe darüber nachgedacht und für diesen Lehrgang diese Entscheidung getroffen. Ich denke, es ist besser so.“ In Frankreich war das Thema damit aber noch nicht vom Tisch. Verschiedene Medien berichteten, das Verhältnis zwischen dem Nationaltrainer und Mbappé sei zerrüttet. Angeblich wollte Mbappé nicht mehr unter Deschamps für Frankreich spielen. Hinzu kamen Medienberichte über Ermittlungen zu einer Vergewaltigung in Schweden. Die Vorwürfe hatte Mbappé selbst als „fake news“ bezeichnet. Auf der anderen Seite soll Deschamps (hört nach der WM 2026 auf) laut „L’Équipe“ zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt haben, Mbappé als Kapitän der französischen Nationalmannschaft absetzen. Scheinbar alles Schnee von gestern





