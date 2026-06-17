Mbappé überragt Frankreich und ist Rekordtorschütze

Der französische Superstar Kylian Mbappé hat in der WM zwei Tore erzielt und ist nun Rekordtorschütze Frankreichs. Seine Treffer 57 und 58 überflügelten Olivier Giroud und ließen ihn den französischen Rekord des verstorbenen Just Fontaine (13 Tore) und Gerd Müllers (74 Tore) herbei. Seine Treffer 57 und 58 waren zudem sein 14. und 15. Treffer bei einer Weltmeisterschaft.

Der französische Superstar Kylian Mbappé erzielte bei der 3:1-Niederlage gegen Senegal zwei Tore und ist nun Rekordtorschütze Frankreichs. Seine Treffer 57 und 58 überflügelten Olivier Giroud und ließen ihn den französischen Rekord des verstorbenen Just Fontaine (13 Tore) und Gerd Müllers (74 Tore) herbei.

Seine Treffer 57 und 58 waren zudem sein 14. und 15. Treffer bei einer Weltmeisterschaft. Seine Trainer Didier Deschamps glaubt, dass Mbappé mit der französischen Nationalmannschaft noch stärker ist als ohne und hofft, dass sie bei der WM erfolgreich ist. Mbappé selbst sieht seinen Top-Auftritt nicht als Genugtuung nach all der Kritik, die er zuletzt einstecken musste.

Er betont, dass er für die Leute spielen würde, die ihn kritisieren, bis er 80 Jahre alt ist





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