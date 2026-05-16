Mbappé verkündet seine Entscheidung und quarrellt mit Arbeloa. Trainer aber streitet sich mit Fans über Erreichen von Königlichen

Mbappé verkündete seine Entscheidung, warum er nicht in der Startelf gestanden habe. Trainer Arbeloa reagierte aber irritiert und wurde öffentlich contradicted. Auch der Coach aufgrund von Diskussionen und dem letzten Saisonlosser Kompromiss in seiner Karriere, entschloss sich, der Stürmer Wochen später viel Ruhe und Zeit zu geben. Gleichzeitig forderte er ihn auf, sich für die kommende Woche vorzubereiten, um für den FC Sevilla zu sorgen. Mbappé selbst verteidigte sich klar über die Genehmigung des Vereins durch einen Kurzurlaub auf Sardinien während seiner Verletzungspause und ignorierte die Diskussionen der Fans.

Der französische Nationalspieler Kylian Mbappé (27) sorgte wenige Wochen vor Saisonende, nach einem 2:0 Heimsieg gegen Real Oviedo, für einen Wirbel. Zunächst wurde der Superstar bei seiner Einwechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen, um anschließend ungewöhnlich offen über ein Gespräch mit Trainer Álvaro Arbeloa (43) zu sprechen.

Mbappé erklärte, dass er nicht in der Startelf gestanden habe, weil der Coach gesagt hatte, dass er für ihn der Stürmer Nummer vier sei. Auch Arbeloa reagierte irritiert auf die Aussagen seines Stars und erklärte, dass die Entscheidung des Trainers ausschließlich mit Mbappé Fitnesszustand zusammenhing. Er betonte jedoch, dass der Stürmer am Sonntag gegen den FC Sevilla wieder Stürmer erster Wahl sein werde, und versprach, dass Mbappé die kommende Woche viel Zeit und Ruhe nehmen werde.

Da Mbappé auch während seiner Verletzungspause einen Kurzurlaub auf Sardinien genommen hatte, gab es zusätzliche Diskussionen über die Situation





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