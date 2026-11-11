Mbappé wird von Fans mit Spitznamen 'Der Diktator' angesprochen

Der französische Nationalspieler Kylian Mbappé erlebt bei einer Fanszene in Paris einen kuriosen Moment, in dem ein Junge ihn mit dem Internet-Meme‑Spitznamen anspricht. Das Ereignis erzeugt Aufmerksamkeit und unterstreicht die Kontroversen um das Meme.

Während der Vorbereitung auf zwei Nations‑League-Spiele der französischen Nationalmannschaft fand in den Trainingsabenden ein kurioser Moment statt: Der Starspieler Kylian Mbappé wurde von einem jungen Fan mit dem Internet‑Spitznamen 'Der Diktator' angesprochen. Die Begegnung wurde von Umstehenden filmisch festgehalten und erreichte schnell die Social‑Media‑Kanäle.

Kreativer Auftritt beim Trainingsvorbereitungs‑Event

Im Stadion in Paris-Exkursion gab Mbappé Zeit für Fans nach dem Training. Dabei näherte sich der 24‑jährige Angreifer einem kleinen Jungen, der begeistert seine Hand ausstreckte. Das Mädchen rief laut: "Der Diktator! Der Diktator ist da!" Das Bild ließ nicht nur den jungen Fan lachen, sondern sorgte auch für ein Lächeln bei den Teamkollegen und Trainern.

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Der Ursprung des Memes und seine Kontroversen

Der Spitzname stammt von einer Montage, in der Mbappés Gesicht über das Porträt des chinesischen Machthabers Mao Zedong gelegt wurde. Das Meme betonte seine dominante Spielerstellung auf dem Platz. In China sorgte die Darstellung für große Empörung, sodass mehrere Klubsponsor*innen ihre Verträge mit dem französischen Spieler kündigten. Solche Reaktionen trugen zur Verschärfung der Diskussion um die Unterscheidung von Humor und politischer Sensibilität bei.

Reaktion des Spielers und in den Medien

Mbappé zeigte zunächst Gelassenheit, wenn er von dem Meme berichtete, und versprach, die Situation zu entschärfen. Nach dem Vorfall in China kündigte er eine öffentliche Entschuldigung an. Der Spieler hat erkannt, dass die Bildsprache, die er als Spaß empfand, nicht ohne weiteres vom Publikum akzeptiert wird. Seine Entschuldigung richtete sich insbesondere an die chinesische Bevölkerung.

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Fan‑Reaktion und aktuelle Reaktion der Mannschaft

Die französische Mannschaft reagierte auf die Schlagzeilen mit einem Mix aus Bewunderung und Besorgnis. Die Trainergruppe betonte, dass die Bezeichnung für die Fans ein harmloser Scherz sei, der jedoch die Aufmerksamkeit von Medien auf "Diktator" lenken könne. Die Mannschaft organisierte ein kurzes Porträt‑Event mit Zuschauer*innen, um das Interesse der Öffentlichkeit zu mildern und gleichzeitig die schulische Verantwortung zu betonen.

Ausblick auf die Nations‑League-Spiele

Mbappé wird in den nächsten Tagen die Spiele gegen Spanien und Deutschland mitmachen. Die Stats-Werbung zeigt, dass er in 2023 bereits 22 Tore erzielte, was ihn zu einem der heißesten Spieler Europas macht. In Bezug auf das Meme wird die französische Liga das Thema vorerst ruhen lassen, um künftig ähnliche Kontroversen zu vermeiden. Die Jugendarbeit der Équipe Tricolore plant zudem Workshops, um Mediensensibilität bei jungen Spielern zu fördern.