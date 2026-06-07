Mbappés Trauma: Warum er das WM-Finale 2022 nie wieder ansieht

Kylian Mbappé spricht offen über die emotionalen Narben der WM-Finalniederlage 2022 gegen Argentinien und erklärt, warum er das Spiel nie wieder anschauen wird.

Es war eines der denkwürdigsten Finalspiele der Fußballgeschichte - und für Kylian Mbappé ist es zugleich ein emotionales Trauma , das er bis heute nicht überwunden hat.

Der französische Superstar hat in einem Interview mit der Fantasy-Football-Plattform Sorare offen zugegeben, dass er das Endspiel der WM 2022 in Katar gegen Argentinien noch nie ein zweites Mal angeschaut hat. Trotz seiner herausragenden Leistungen und historischen Rekorde in diesem Spiel vermeidet er bewusst jede Erinnerung an die 3:3-Dramapartie und die anschließende 4:2-Niederlage im Elfmeterschießen. Mbappé beschreibt das Spiel als das vielleicht beste Finale aller Zeiten, sowohl unterhaltungstechnisch als auch sportlich, mit all seinen Wendungen und Höhepunkten.

Doch er fügt hinzu, dass die Art des Verlusts - durch Elfmeterschießen - die brutalste überhaupt sei. Seine ehrlichen Worte zeigen die tiefen seelischen Narben, die diese Niederlage hinterlassen hat: "Habe ich das Spiel seitdem noch einmal gesehen? Nie! Ich glaube, wenn ich es tue, könnte es einige Dämonen wieder wecken.

" Dennoch schrieb Mbappé an jenem Abend Geschichte. Mit nur 23 Jahren bestritt er bereits sein zweites WM-Finale und war damit der jüngste Spieler aller Zeiten mit zwei Endspielteilnahmen. Sein Hattrick im Finale war sensationell: Innerhalb von nur 95 Sekunden erzielte er zwei Tore und drehte das Spiel nahezu im Alleingang. Sein Volley zum 2:2 wurde mit einer Geschwindigkeit von 123,34 km/h als härtester Schuss des gesamten Turniers gemessen.

In der Verlängerung verwandelte er erneut einen Elfmeter und damit sein fünftes Tor in einem WM-Finale - ein Rekord, der zuvor nur dem Engländer Geoff Hurst aus dem Jahr 1966 gelungen war. Trotz des Gewinns des Goldenen Schuhs als bester Torschütze des Turniers bleibt das Gefühl der Niederlage für Mbappé bitter, denn am Ende hob Lionel Messi den Weltmeisterpokal. Nun, kurz vor der WM 2026, blickt Mbappé wieder nach vorne.

Als Kapitän der französischen Nationalmannschaft führt er das Team mit 56 Toren in 97 Länderspielen erneut in das Turnier. Frankreich trifft in der Gruppenphase auf Senegal, den Irak und Norwegen. Besonders die Begegnung mit Senegal weckt schmerzhafte Erinnerungen, denn bereits bei der WM 2002 hatte Frankreich als Titelverteidiger das Auftaktspiel gegen Senegal mit 0:1 verloren und war daraufhin nach nur einem Punkt aus drei Spielen bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Trotz der als machbar eingestuften Gruppe bleibt das Kapitel Katar 2022 für Mbappé eines, das er nie wieder öffnen will - ein Trauma, das seine sportliche Karriere nachhaltig prägt





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