MBC Weißenfels im Pokal-Halbfinale - Gegner ist der FC Bayern

Der Syntainics MBC Weißenfels steht im Pokal-Halbfinale. Gegner ist der übermächtige FC Bayern. Das historische Spiel findet am Samstag in der Weißenfelser Stadthalle statt. Die Mannschaft hat sich für das Top Four zum ersten Mal qualifiziert und ist gepolt auf eine Überraschung.

Am Samstag steigt für den Syntainics MBC das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte. Die Weißenfelser haben sich zum ersten Mal für die Pokal -Endrunde qualifiziert – und richten das „VIMODROM Top Four“ auch zum ersten Mal in der kleinen Stadthalle selbst aus. Gegner im historischen Halbfinale ist ausgerechnet der übermächtige FC Bayern (16 Uhr live Dyn, MDR, BR). Zumindest die Generalprobe ist für den MBC mit Mühe geglückt.

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause schlugen die Weißenfelser in der EasycreditVeteran Tyren Johnson (36): „Wir müssen gegen die Bayern mit viel Selbstvertrauen spielen. Es ist für unsere Stadt und den Klub eine große Sache. Und wir brauchen diese Art von Energie, um in das Top Four zu gehen.“ Für den Höhepunkt des Jahres hat der MBC sogar das 14 Jahre alte Parkett im „Wolfsbau“ überholen und statt in Holz-Optik neu in Grau- und Blau-Tönen lackieren lassen. Währenddessen hatte die Mannschaft zweimal in Folge auswärts verloren ... Darum stellte Kapitän Martin Breunig (32) vorm ersten Sprungball im Dyn-Interview klar: „Für uns ist das mega-wichtig, dass wir langsam mal wieder in die Erfolgsspur kommen. Heute geht es vor allem darum, einen Schritt nach vorne zu machen.“ Der Vollbart-Profi marschierte vorneweg – und ließ sich selbst von einem ausgekugelten Finger nicht stoppen! Wahnsinn: In der vierten Minute blieb er im Gewühl mit der linken Hand im Trikot von Vechtas Super-Talent Johann Grünloh (19) hängen und kugelte sich den Ringfinger aus! Autsch! Auf der Bank wurde das Gelenk wieder eingerenkt. Ein Physio tapte ihn dann einfach mit dem Mittelfinger zusammen. Breunig (wirft mit rechts) biss auf die Zähne – und war kurz vor Ende des ersten Viertels zurück auf dem neuen Boden.Bis zur Halbzeit hatte der thailändische Nationalspieler schon 15 Punkte (von 17) auf dem Statistikbogen. Ihn überragte allerdings Top-Scorer Spencer Reaves (29) mit insgesamt 33 Zählern. Der Ami mit deutschem Pass hatte letzte Saison noch in Vechta gespielt. Weil er dort mit seiner Rolle unzufrieden war, wechselte er im Sommer nach Sachsen-Anhalt. Und brannte darauf, es seinem „Ex“ zu beweisen. Das gelang mit einer neuen persönlichen Bestleistung! Vechta hatte es am Sonntag überraschend dem MBC vorgemacht und zum zweiten Mal in der Saison den FC Bayern geschlagen (79:65). Nur 19 Stunden später stiegen sie in den Bus nach Weißenfels. Doch gegen das älteste Team der BBL fehlten drei Viertel lang Energie, Fokus und die unbedingte Entschlossenheit, die Vechta noch am Wochenende ausgezeichnet hatten. Die Folge: Rasta bekam die zweitbeste Offensive der Liga 30 Minuten nicht in den Griff und verlor den Kampf um Abpraller. Die Weißenfelser führten so mit bis zu 21 Punkten (67:46/28.).Vechta startete im Schlussviertel zwar eine kaum noch für möglich gehaltene Aufholjagd, aber der MBC zitterte sich ins Ziel, revanchierte sich für die 79:84-Pleite im Marathon-Hinspiel (dauerte 136 Minuten) vor vier Wochen – und rettete durch einen irren Buzzer-Beater sogar noch den direkten Vergleich. Charles Callison (30) traf von der Mittellinie übers Brett! Das kann in der Endabrechnung am Saisonende noch mal wichtig werden. Noch mehr als die Niederlage schmerzt die Niedersachsen: Rasta-Mann Tyger Campbell (25) verletzt sich im dritten Viertel am linken Bein und konnte nicht mehr weitermachen. Der MBC schaffte im Oktober schon einmal die Überraschung gegen die Bayern – und schlug da den müden Double-Sieger nach einer Doppelspieltagswoche in der Euroleague mit 79:75. Johnson: „Wenn jeder sein Bestes gibt und alle beitragen, ist das okay. Für mich ist das ein Spiel wie jedes andere. Ich habe um sechs, sieben, acht Meisterschaften gespielt. Und ich werde versuchen, die Jungs mit Führungsstärke und Energie auf dem Feld zu inspirieren.“ Übrigens: Das zweite Pokal-Halbfinale bestreiten Samstag im Anschluss an Gastgeber MBC die Skyliners Frankfurt und die Bamberg Baskets (19 Uhr, Dyn und BR).Knapp sieben Minuten waren im letzten Viertel noch auf der Uhr. 51:62 lag Heidelberg in Chemnitz zurück. Da platzte dem Academics-Coach Danny Jansson (45) der Kragen. Faltete in der Auszeit sein Team innerhalb von 60 Sekunden einmal komplett zusammen. Ergebnis: Es änderte sich - nichts.Im Duell der Verfolger (Sechster gegen Fünfter) spielte Chemnitz den Vorsprung runter, siegte am Ende 72:65 (38:33). Vor allem der Dreier durch Olivier Nkamhoua zwei Minuten vor Schluss zum 70:63 beendet die Mini-Aufholjagd der Gäste. Heidelbergs Damariae Horne: „Wir hatten unsere Chancen zurückzukommen. Aber am Ende haben sie die schweren Shots getroffen.“Dabei können Daten in Drittländer wie die USA übermittelt werden (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO) Und der Chemnitzer Jeff Garrett (12 Punkte/ 11 Rebounds) hatte nach dem Match nur ein Ziel: „Ich freue mich unfassbar auf die Pause. Ich würde am liebsten sofort zum Flughafen fahren und ganz weit weg fliegen.





